Cupra Tavascan: il SUV elettrico di ultima generazione del marchio spagnolo

Cupra Tavascan è il nuovo SUV elettrico del Gruppo Volkswagen che presenta una fusione perfetta di design audace, tecnologia avanzata e prestazioni potenti

Cupra Tavascan segna un nuovo capitolo per il marchio spagnolo del Gruppo Volkswagen, presentandosi come un SUV coupé 100% elettrico con caratteristiche all’avanguardia. Annunciata l’apertura degli ordini per questo modello innovativo, Cupra Tavascan arriverà nelle concessionarie dopo l’estate in quattro allestimenti: Endurance Lite, Endurance Immersive, Adrenaline e VZ Adrenaline, con un prezzo di partenza di 51.850 euro. Derivato dalla concept car Tavascan presentata al Salone di Francoforte 2019, il Cupra Tavascan si distingue per il suo design sportivo e aerodinamico con un coefficiente di resistenza (Cx) di 0,26.

Il primo elemento che cattura l’attenzione sono i fari anteriori LED Matrix con firma luminosa a tre triangoli. I cerchi in lega, disponibili nelle misure 19″, 20″ e 21″, contribuiscono al look dinamico del veicolo. Sul retro, il design è dominato dalla caratteristica illuminazione Cupra con tre triangoli e il logo illuminato. L’interno di Cupra Tavascan è altrettanto impressionante. La consolle sospesa a forma di Y, definita da Cupra come la “spina dorsale”, collega la console centrale alla plancia. Lo schermo centrale da 15″ per l’infotainment è il più grande mai installato su una Cupra. L’illuminazione LED è diffusa in tutto l’abitacolo, compresi i pannelli delle portiere. I sedili sportivi avvolgenti di serie offrono comfort e supporto, con l’opzione dei sedili sportivi CUP disponibili entro la seconda metà dell’anno.

Cupra Tavascan: versioni, prestazioni del motore e allestimenti del SUV elettrico

Il SUV Cupra Tavascan è disponibile in due versioni: Endurance e VZ. Entrambe le versioni condividono una batteria agli ioni di litio da 77 kWh, velocità massima autolimitata a 180 km/h e capacità di ricarica di 11 kW in corrente alternata e 135 kW in corrente continua. La versione Endurance, con un solo motore elettrico posteriore, offre 210 kW (286 CV) e 545 Nm di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e un’autonomia di circa 568 km. La versione VZ, con motore aggiuntivo all’anteriore, raggiunge 250 kW (340 CV) e accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, con un’autonomia di 522 km.

La versione Lite offre display infotainment da 15″, Apple Car Play & Android Auto, logo illuminato, colore metallizzato Atacama Desert, volante racing multifunzione, sensori di parcheggio anteriori/posteriori, Adaptive Cruise Control (ACC), cerchi in lega da 19″, fari anteriori a LED, sedili sportivi avvolgenti e Climatronic a una zona. L’allestimento Immersive include cerchi in lega da 20″, Climatronic a tre zone, sistema di Navigazione, sistema audio Sennheiser™, vetri posteriori oscurati, Ambient Light Immersive, Keyless Advanced GO+entry, portellone elettrico e Top View Camera 360°. La versione Adrenaline, per entrambi i modelli Endurance e VZ, include cerchi in lega da 21″, fari anteriori Matrix LED, tetto panoramico e Head-up display, oltre alle dotazioni della versione Immersive.

