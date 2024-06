One Piece Stagione 2: scoperto il cast di Netflix con i nuovi attori!

Netflix ha appena annunciato il cast degli attori della stagione 2 di One Piece e non abbiamo mai visto un casting più azzeccato!

One Piece, e questo possiamo dirlo con assoluta certezza, negli anni è diventato uno degli anime più amati del mondo, una storia di pirati che è entrata nel cuore di milioni di appassionati, grazie al maestro mangaka Eiichirō Oda. One Piece è diventato talmente popolare e amato dal grande pubblico che ci hanno perfino girato una serie tv in live action che ha già avuto la sua prima stagione, che abbiamo analizzato in questa recensione della prima stagione di One Piece. Un live action che ha dato prova che gli adattamenti si possono fare per bene e infatti la prima stagione l’abbiamo amata. Ma ora, con il successo che ha avuto, Netflix ha annunciato il cast della stagione 2 di One Piece e ci sono dei nuovi volti molto interessanti! Qui sotto trovate la lista completa, che si apre con Clive Russell nei panni di Crocus, Werner Coetser e Brendan Murray nei panni dei tanto amati giganti Dorry e Brogy.

Il cast della stagione 2 di One Piece di Netflix è pieno di star interessanti!

Come potete notare dalle immagini, questo annuncio del cast della stagione 2 di One Piece di Netflix ci preannuncia che nei prossimi nuovi episodi ne vedremo delle belle. Il cast di attori che vedremo nel live action di One Piece di Netflix manterrà una stagione 2 con i controfiocchi con dei volti molto noti dal mondo del cinema. Oltre agli attori citati prima, troviamo anche Callum Kerr nei panni di Smoker, Julia Rehwald nei panni di Tashigi, Rob Colletti in quelli dell’iconico, simpaticissimo e bizzarro uomo dell’isola Wapol e Ty Keogh interpreterà il carismatico uomo d’onore Dalton.

Volti iconici completano il cast della stagione 2 del live action di One Piece targato Netflix

Concludiamo la lista del cast con altri volti molto conosciuti dal mondo del cinema. Uno di loro è infatti David Dastmalchian, attore molto noto dagli appassionati dei cinecomics. L’attore ha infatti già interpretato personaggi tratti dai fumetti e uno di questi è Kurt, uno dei compagni di squadra ladruncoli di Scott Lang, alias Ant-Man. Ma non solo, ha interpretato anche il personaggio di Polkadot-Man nel film di James Gunn The Suicide Squad – Missione suicida. In questo adattamento si ritrova a interpretare il personaggio di Mr. 3, chissà se lo vedremo davvero con l’iconica acconciatura a forma di 3! Per finire abbiamo Jazzara Jaslyn nei panni di Miss Valentine, Camrus Johnson nei panni di Mr. 5 e Daniel Lasker nei panni di Mr. 9.

Che ne pensate del cast della stagione 2 del live action di One Piece che ha scelto Netflix? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

