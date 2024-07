Olimpiadi 2024: le piattaforme da conoscere per lo streaming live

Ecco una guida sulle principali piattaforme da conoscere per seguire lo streaming live delle Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi 2024 promettono di essere un evento sportivo spettacolare seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo. Oggi è possibile guardare ogni competizione in tempo reale attraverso varie piattaforme di streaming. Eurosport Player è una delle principali piattaforme per lo streaming degli eventi sportivi in Europa. Con una copertura completa delle Olimpiadi, Eurosport Player offre diretta streaming di tutte le competizioni, insieme a replay e highlights. La piattaforma è disponibile su una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet, smart TV e computer. L’abbonamento è necessario, ma la qualità dello streaming e la profondità della copertura giustificano il costo.

Discovery+ è un’altra piattaforma importante per lo streaming delle Olimpiadi, soprattutto in Europa. Come parte del gruppo Discovery, che possiede Eurosport, Discovery+ offre una copertura completa delle Olimpiadi con la possibilità di vedere eventi in diretta, accedere a contenuti on-demand e guardare documentari e programmi speciali sugli atleti e le competizioni. Anche Discovery+ richiede un abbonamento, ma offre una vasta gamma di contenuti esclusivi. Negli Stati Uniti, NBC Sports è il principale detentore dei diritti di trasmissione delle Olimpiadi. L’app NBC Sports e il sito web offrono streaming live di tutte le gare, insieme a replay, highlights e programmi di analisi. NBC Sports richiede un abbonamento a un servizio TV via cavo o a piattaforme di streaming partner come Hulu + Live TV, YouTube TV o Sling TV. La copertura è estensiva e di alta qualità, rendendola una scelta eccellente per gli spettatori statunitensi.

Le piattaforme per seguire lo streaming live delle Olimpiadi 2024 dall’estero

Nel Regno Unito, BBC iPlayer è una delle migliori opzioni per seguire le Olimpiadi. La BBC offre una copertura gratuita e completa dell’evento, disponibile per lo streaming su BBC iPlayer. Gli spettatori possono guardare le gare in diretta, rivedere i momenti salienti e accedere a contenuti esclusivi. BBC iPlayer è accessibile su vari dispositivi, inclusi smartphone, tablet, smart TV e computer. In Canada, CBC Gem è la piattaforma di riferimento per lo streaming delle Olimpiadi. La CBC offre una copertura gratuita e dettagliata delle gare olimpiche, disponibile per lo streaming su CBC Gem. Gli spettatori possono seguire le competizioni in diretta, guardare i replay e accedere ai momenti salienti. CBC Gem è disponibile su numerosi dispositivi e non richiede un abbonamento a pagamento.

In Australia, la piattaforma 7plus di Seven Network sarà il punto di riferimento per lo streaming live delle Olimpiadi. 7plus offrirà una copertura gratuita delle competizioni, con streaming in diretta, highlights e programmi di approfondimento. Gli spettatori australiani potranno accedere ai contenuti tramite l’app 7plus su smartphone, tablet, smart TV e computer. Anche YouTube sarà una risorsa utile per seguire le Olimpiadi. Il canale ufficiale delle Olimpiadi su YouTube offrirà highlights, replay, interviste e contenuti dietro le quinte. Sebbene YouTube non offra lo streaming live completo delle gare, è una piattaforma eccellente per rivedere i momenti salienti e restare aggiornati. Utilizzando queste piattaforme, gli spettatori di tutto il mondo potranno vivere l’emozione delle Olimpiadi 2024 in tempo reale, ovunque si trovino.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema web e social, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!