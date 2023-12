In questa guida vi sveleremo tutto ciò che c’è da sapere sul rinnovo della patente e vi spiegheremo anche alcuni modi per risparmiare

Prima o poi per ogni automobilista arriva il fatidico momento del rinnovo della patente. Questa procedura è abbastanza semplice, ma allo stesso tempo anche molto fastidiosa. Di sicuro infatti nessuno è mai felice di essere costretto a perdere tempo e denaro per il rinnovo di un documento. Per aiutarvi ad arrivare preparati a quel fatidico momento abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo tutto ciò che c’è da sapere sul rinnovo della patente e vi spiegheremo anche alcuni modi per risparmiare.

Date di scadenza | Come risparmiare sul rinnovo della patente

Per prima cosa è importante accertarsi della scadenza del proprio documento. Fortunatamente questa data è ben visibile sul fronte della vostra patente accanto alla voce 4b. Se non siete sicuri di quando scadrà il vostro documento quindi potrete rinfrescarvi la memoria semplicemente dandogli un’occhiata. In più per molti sarà abbastanza facile ricordare la data di scadenza, dato che ora le patenti di norma scadono sempre nella data del compleanno del possessore.

Inoltre, in base alla vostra età, la validità della patente avrà una durata ben specifica. Qui di seguito potrete trovare i vari periodi di validità del documento in base alla fascia di età:

Fino a 50 anni la patente ha una validità di 10 anni

la patente ha una validità di 10 anni Dai 51 ai 70 anni la patente ha una validità di 5 anni

la patente ha una validità di 5 anni Dai 71 agli 80 anni la patente ha una validità di 3 anni

la patente ha una validità di 3 anni Una volta superati gli 80 anni sarà necessario rinnovare la patente ogni 2 anni

Niente corse | Come risparmiare sul rinnovo della patente

Molte persone non sanno che per rinnovare la patente non è necessario attendere la data di scadenza. Il documento infatti può essere rinnovato già 4 mesi prima della sua effettiva scadenza. Considerando che il tempo necessario per ottenere la nuova patente è di circa 10 giorni, avviare la procedura di rinnovo con un po’ di anticipo vi permetterà sicuramente di stare più sereni. Se la vostra patente è già scaduta però non avete nulla di cui preoccuparvi, dato che non sono previsti costi aggiuntivi o tempi più lunghi per la procedura.

Se però il vostro documento non è più valido da 5 anni allora la faccenda si complica. In questo caso infatti sarete costretti a ripetere l’intero percorso necessario all’ottenimento della patente, inclusi quindi sia l’esame teorico che quello pratico. Rinnovare il documento in questo caso comporta quindi non solo un periodo di attesa molto più lungo ma anche dei costi estremamente maggiorati. Per risparmiare sia tempo che denaro vi consigliamo quindi di controllare spesso la scadenza della vostra patente e procedere al rinnovo il prima possibile.

Possibili sanzioni | Come risparmiare sul rinnovo della patente

In caso la vostra patente sia già scaduta vi sconsigliamo caldamente di mettervi al volante, dato che potreste incorrere in sanzioni molto esose. Essere beccati alla guida con il documento non più valido infatti potrebbe portare ad una multa che va da un minimo di €160 fino ad oltre €600. Inoltre la situazione potrebbe aggravarsi ancora di più in caso di incidente, dato che la vostra assicurazione potrebbe non coprire i danni. Insomma, se volete risparmiarvi una multa molto salata, vi consigliamo di rinnovare la vostra patente per tempo.

Rinnovare la patente | Come risparmiare sul rinnovo della patente

Se la vostra licenza di guida è scaduta o sta per scadere, potete recarvi presso una scuola guida, una ASL, un’agenzia di pratiche auto oppure alla motorizzazione. A prescindere dalla vostra scelta dovrete sempre condurre una nuova visita medica e fornire nuovamente documenti come la carta d’identità, il codice fiscale e la precedente patente. Inoltre dovrete presentare anche due fototessere e le ricevute relative ai pagamenti effettuati dal richiedente e previsti per il rinnovo della patente scaduta.

Gli importi da versare sono di €10,20 per i diritti di Motorizzazione e €16,00 per le imposte di bollo. Il pagamento deve avvenire tramite PagoPa, in un’unica soluzione per la tariffa N004-DIRITTI € 10,20 | BOLLI € 16,00 – RINNOVO PATENTE. L’intera procedura può essere svolta comodamente tramite il sito del Portale dell’Automobilista.

Questo procedimento è valido sia per una patente prossima alla scadenza che per una già scaduta, ma la situazione cambia se il vostro documento è scaduto da più di 5 anni. Come vi abbiamo anticipato nei precedenti paragrafi, in questa situazione sarete costretti a ripetere sia l’esame pratico che quello teorico, aumentando sensibilmente sia i tempi che i costi del rinnovo.

Dove conviene rinnovare? | Come risparmiare sul rinnovo della patente

Arriviamo quindi alla fatidica domanda: dove conviene rinnovare la patente se si vuole risparmiare? In questo caso la risposta più semplice è quella di andare presso la ASL e la Motorizzazione. In questi uffici infatti dovrete sostenere solamente le spese di assolvimento delle pratiche. Ricordate però che in questo caso sarete voi a dover assolvere personalmente tutte le pratiche e non avrete nessuno accanto ad aiutarvi.

Se però preferite risparmiare tempo piuttosto che denaro, allora potete rivolgervi ad un’agenzia di pratiche auto. Rinnovare in questi uffici una patente scaduta è un po’ più costoso, ma almeno avrete il vantaggio di delegare all’agenzia tutto il lavoro. Per questo motivo se volete cercare di spendere il meno possibile vi conviene andare alla ASL e alla Motorizzazione ma, se invece preferite rinnovare la patente in fretta e senza dovervi impegnare troppo, allora è più conveniente rivolgersi ad un’agenzia di pratiche auto.

Pronti a tornare alla guida!

Qui si conclude la nostra guida su come risparmiare sul rinnovo della patente. Speriamo che questo articolo vi sia stato utile e via abbia permesso di svolgere questa fastidiosa procedura nel modo a voi più congeniale.

Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.