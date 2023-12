IRDM: presentati i nuovi moduli di memoria DDR5 RGB

Il marchio IRDM sta ampliando il portafoglio con dei nuovissimi moduli di memoria DDR5 con retroilluminazione RGB

I moduli più recenti offrono velocità fino a 6800 MHz con CL34, la latenza più bassa di qualsiasi altro modulo DDR5 sul mercato. L’introduzione di IRDM DDR5 RGB è un cenno ai giocatori e agli appassionati che utilizzano le ultime schede madri. Parametri di memoria superiori alla media permettono di utilizzare il pieno potenziale dell’hardware, che significa una qualità e un’esperienza completamente nuove del computer.

I giocatori e i professionisti che svolgono attività ad alta intensità di calcolo come grafici, fotografi, analisti di dati e designer sperimenteranno in primo luogo il salto generazionale. I moduli più recenti sono offerti in kit da 2 x 16 GB e 2 x 32 GB con velocità di clock di 5600, 6000, 6400 e 6800 MHz.

Dettagli sui nuovi moduli di memoria DDR5 RGB di IRDM

8 LED indirizzabili ARGB sono responsabili degli effetti di illuminazione di ciascun modulo, che generano un effetto di transizione cromatica senza soluzione di continuità sull’intera lunghezza della DRAM. Questa illuminazione all’avanguardia non è solo esteticamente gradevole, ma permette anche all’utente di personalizzare computer e personalizzare l’aspetto dell’intero kit in base alle preferenze individuali.

IRDM DDR5 RGB è compatibile con il software di controllo dell’illuminazione dei principali produttori di schede madri: ASUS, MSI, GIGABYTE e AsRock, che garantisce effetti visivi impressionanti. Il controllo e la selezione dei colori sono facili e intuitivi. I moduli IRDM sono ideali per l’uso in set di PC illuminati e possono essere combinati con altri componenti dotati di LED come la scheda madre, il case, il sistema di raffreddamento, la tastiera, le cuffie e anche il mouse del computer.

I moduli di memoria IRDM DDR5 RGB sono compatibili con i profili Intel XMP e AMD EXPO, consentendo all’utente di regolare facilmente i moduli in base alle attività da svolgere o al livello di gioco. Con solo pochi clic, è possibile attivare una latenza più bassa, velocità più elevate e tensioni appropriate, garantendo in definitiva prestazioni impareggiabili adattate alle esigenze individuali.

Tecnologie rivoluzionarie

La stabilità anche al massimo livello di overclocking possibile è garantita dalle tecnologie all’avanguardia che caratterizzano i moduli DDR5. Una delle più importanti è ODECC (On-Die Error Correction Code). Gli errori di bit vengono corretti già nel chip di memoria, garantendo l’integrità dei dati e elevate prestazioni. Un’altra tecnologia che contraddistingue i moduli di quinta generazione è il circuito integrato di gestione dell’alimentazione (PMIC). Aiuta a regolare i parametri di alimentazione dei vari componenti del modulo di memoria, riducendo le interferenze.

L’ultima importante caratteristica dei moduli DDR5 è l’HUB SPD, che è un insieme di circuiti dotato, tra l’altro, di un sensore di temperatura integrato. Permette di trasmettere dati importanti per configurare le impostazioni, ad esempio la velocità e la latenza e, nel caso dei moduli IRDM con potenziale OC, consente di caricare il profilo XMP o EXPO.

Siamo orgogliosi di lanciare i moduli IRDM DDR5 RGB, che combinano una tecnologia all’avanguardia con l’estetica e un design spettacolare. Crediamo che il nostro approccio innovativo alla produzione di DRAM e il nostro portafoglio in continua espansione stiano avendo un impatto positivo sull’esperienza degli utenti delle nostre memorie, sia che le utilizzino per il gioco, per le applicazioni professionali o per il lavoro,

ha dichiarato Wieslaw Wilk, CEO di Wilk Elektronik SA.

Moduli di memoria DDR5 RGB di IRDM: design classico

Il produttore di memorie ha curato non solo gli elevati parametri tecnici, ma anche il design e l’aspetto visivo degli ultimi moduli DRAM. IRDM DDR5 ricorda stilisticamente la generazione precedente. Sottolineando l’impegno del marchio verso un’estetica sviluppata e apprezzata e la qualità. L’alluminio, con cui è stato creato il dissipatore, conduce perfettamente il calore, garantendo un raffreddamento adeguato e le prestazioni necessarie per il funzionamento stabile dell’intero kit. Anche durante giochi prolungati o in applicazioni impegnative. I moduli di memoria IRDM DDR5 RGB, come altre DRAM del produttore polacco, sono coperti da una garanzia a vita.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi moduli di memoria DDR5 RGB di IRDM? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).