Cosa guardare per scegliere il notebook giusto

Sei alla ricerca del notebook perfetto che soddisfi tutte le tue esigenze e ti offra un’esperienza di utilizzo ottimale? Scopriamo qualche consiglio!

Con il mercato dei pc portatili in continua evoluzione e l’ampia varietà di opzioni disponibili, scegliere il notebook giusto può sembrare un compito arduo. Tuttavia, con una pianificazione accurata e una chiara comprensione delle tue necessità, puoi individuare il notebook ideale che si adatti al tuo stile di vita e alle tue attività quotidiane.

Quali caratteristiche deve avere un computer per essere buono?

Quando si cerca un computer di qualità, è fondamentale comprendere le caratteristiche che lo rendono un buon dispositivo. Diverse variabili entrano in gioco, come la potenza di elaborazione, la capacità di archiviazione, la qualità dello schermo e altro ancora.

CPU

Quando si tratta di scegliere un notebook, un elemento fondamentale da considerare è la CPU, che rappresenta il cuore pulsante e il cervello del dispositivo, nonché il principale responsabile delle prestazioni. Attualmente tra i vari produttori di CPU per notebook, i più noti sono Intel e AMD, entrambi in grado di soddisfare le esigenze di ogni utente. Vediamole nel dettaglio:

CPU Intel: Le CPU Intel sono conosciute come Intel Core e si suddividono in CPU Intel Core a basso consumo e CPU Intel Core ad alte prestazioni. È possibile identificare queste sottocategorie guardando la lettera posta alla fine del numero che indica il modello del chip. Le lettere U e P indicano le soluzioni a basso consumo, mentre la lettera H identifica le soluzioni ad alte prestazioni. I numeri indicano le prestazioni in una scala crescente.

CPU AMD: La divisione delle CPU AMD è simile a quella delle alternative Intel. Anche qui ci sono CPU a basso consumo identificate dalla lettera U e CPU ad alte prestazioni che si distinguono invece per la lettera H. La principale differenza sta nel nome, AMD Ryzen. Anche all’interno di queste due categorie, abbiamo ulteriori suddivisioni basate sui numeri.

Le CPU a basso consumo sono in grado di offrire prestazioni eccellenti e sono la scelta più indicata per la maggior parte degli utenti che utilizzano il proprio notebook per attività comuni come navigazione, consultazione di documenti, gestione delle email, videoscrittura, creazione di presentazioni e fogli di calcolo.

Se invece la tua routine comprende attività più complesse come la creazione di contenuti multimediali, la programmazione professionale, la modellazione 3D, il rendering e la conversione di file pesanti, allora è consigliabile optare per una soluzione con processore H.

RAM

Parlando della memoria RAM, possiamo definirla come la memoria a breve termine del sistema, in grado di rendere disponibili tutti i dati necessari istantaneamente, inclusi quelli relativi ai processi in corso e alle applicazioni più utilizzate. Attualmente, è raro trovare notebook con RAM lenta, poiché anche i moduli meno recenti sono più che sufficienti per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti.

Tuttavia, è più facile commettere errori riguardo alla quantità di RAM necessaria. Il nostro consiglio è di non scendere al di sotto di 8 GB di RAM, considerando il peso del sistema operativo e di molti software. Al giorno d’oggi, questo parametro è indispensabile per garantire un prodotto che sia anche “future-proof” in minima misura. Se, invece, la tua routine prevede l’utilizzo di applicazioni che richiedono una notevole quantità di RAM, come software di editing, progettazione o modellazione, è consigliabile passare a un minimo di 16 GB di RAM.

Scheda grafica

Un altro componente estremamente importante, e talvolta fondamentale, è la GPU (Unità di elaborazione grafica). Infatti, la GPU si occupa del calcolo grafico ed è presente in ogni sistema. Può essere integrata o dedicata.

Le schede grafiche integrate sono chiamate così perché sono integrate direttamente nello stesso chip della CPU. Negli ultimi anni, le prestazioni delle schede grafiche integrate sono notevolmente migliorate, ma sono più adatte alla gestione di processi comuni. Non sono ancora abbastanza potenti per affrontare alcune tipologie di attività: operazioni come modellazione 3D, animazione, video editing, color correction professionale, rendering in tempo reale e naturalmente il gaming, traggono notevoli vantaggi dalla presenza di una GPU dedicata.

Qual è il miglior sistema operativo per computer?

Partiamo col dire che la risposta migliore è dipende dalla proprie esigenze.

Una delle scelte più diffuse è Windows, che domina il mercato con una presenza significativa su oltre tre quarti dei computer. La flessibilità di Windows e la sua compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi sono fattori chiave del suo successo. Inoltre, il pacchetto Office di Microsoft, con programmi come Word ed Excel, ha contribuito alla diffusione di questo sistema.

D’altra parte, MacOS di Apple è considerato un sistema operativo “cool” e si differenzia da Windows per la sua filosofia e per il suo stretto legame con l’hardware di Apple. La fluidità di utilizzo, la minima presenza di lag, la sicurezza dai virus e il perfetto ecosistema con altri dispositivi Apple sono i punti di forza di MacOS. Tuttavia, è importante verificare la compatibilità delle varie periferiche con Mac.

Un’alternativa “democratica” a Windows e MacOS è rappresentata da Ubuntu, un sistema operativo gratuito e open-source basato su Linux. Ubuntu offre una vasta gamma di applicazioni, come la suite gratuita Libre Office, ed è noto per la sua stabilità, sicurezza e leggerezza. È particolarmente adatto per ambiti educativi e pubblici, riducendo i costi di licenze e hardware. Tuttavia, l’ecosistema di programmi e la compatibilità delle periferiche potrebbero essere più limitati rispetto a Windows e MacOS.

Come migliorare le prestazioni del notebook?

Se desideri rendere il tuo portatile più veloce, ecco alcuni consigli per ottimizzare le prestazioni:

inizia pulendo il disco rigido, eliminando file non necessari e cancellando i file temporanei, oltre a svuotare il Cestino. Ogni volta che navighi su Internet, vengono creati file temporanei che occupano spazio nel tuo disco. Eliminare questi file libererà spazio di archiviazione.

Spesso i computer arrivano con programmi e applicazioni pre-installate di cui potresti non essere a conoscenza. Rimuovere questi programmi libererà spazio sul disco e renderà più rapido il recupero dei file da parte del sistema.

Inoltre, molti computer avviano automaticamente programmi in background che potrebbero non essere necessari. Disattivare l’avvio automatico di tali programmi può contribuire a migliorare le prestazioni.

Se il tuo portatile ha un disco rigido tradizionale (HDD), valuta la possibilità di sostituirlo con un’unità a stato solido (SSD). Gli SSD utilizzano la memoria flash per consentire al computer di accedere ai file in modo più rapido, rendendo le attività quotidiane fino a sei volte più veloci. Gli SSD sono anche più resistenti e consumano meno energia, rendendoli una scelta ideale per i portatili.

Infine, verifica la quantità di memoria RAM installata sul tuo computer. Se il tuo portatile ha una quantità insufficiente di RAM, potrebbe avere difficoltà a gestire anche le attività più semplici. Valuta se il tuo computer potrebbe beneficiare dell’aggiunta di più memoria RAM per migliorare le prestazioni complessive.

Seguendo questi suggerimenti, puoi ottenere il massimo dal tuo portatile e rendere le sue prestazioni più fluide e veloci.