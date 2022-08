Transcend: ecco l’SSD 3D NAND Wide-Temp

La Transcend ha introdotto la sua nuovissima serie di SSD 3D NAND Wide-Temp a 112 strati integrati

Transcend Information (clicca qui per maggiori info sull’azienda), è un fornitore leader di prodotti di memoria embedded, La società Transcend si dedica da decenni alla tecnologia di archiviazione e allo sviluppo di prodotti. Con un team RD professionale, fornitura di prodotti stabile, una base di produzione a Taiwan e supporto tecnico globale, Transcend continua a fornire soluzioni di archiviazione competitive che soddisfano le esigenze dei clienti, contribuendo a un mondo più ad alta velocità. L’azienda ha recentemente introdotto un’intera serie di unità a stato solido 3D NAND a 112 strati. Queste unità, hanno un’ampia tolleranza alla temperatura, che funzionano in modo stabile da -40°C a 85°C e dimostrano una notevole resistenza. I fattori di forma includono i tipi M.2 e mSATA da 2,5″, adatti per dispositivi embedded, sistemi di veicoli e server slim. Con una capacità fino a 4 TB, questa soluzione robusta supera le sfide degli ambienti industriali estremi. Potenziando le applicazioni nelle fabbriche intelligenti , moderne infrastrutture e sorveglianza nell’era dell’IoT.

Dettagli delle nuove SSD 3D NAND Wide-Temp

Transcend utilizza una memoria flash NAND 3D a 112 strati per costruire SSD ad alta temperatura, che supportano l’interfaccia SATA III mainstream e l’interfaccia PCIe ad alta velocità. Con una capacità fino a 4 TB, le prestazioni comprovate vengono fornite tra -40°C e 85°C grazie a un processo di smistamento interno. Oltre, ovviamente, ai rigorosi test di temperatura che assicurano che gli SSD possano adattarsi a rapidi cambiamenti di temperatura e shock termici. Nel frattempo, la tecnologia anti-zolfo, Corner Bond e gold finger da 30μ” sono incorporati per migliorare la protezione dei componenti chiave e prolungare efficacemente la durata dell’SSD. Tutte queste caratteristiche creano una maggiore affidabilità per applicazioni esigenti come i sistemi di monitoraggio stradale. Questi, infatti, sono esposti a lunghe ore di temperature elevate o computer industriali che devono garantire un funzionamento continuo ad alta velocità.

Uso di tecnologie avanzate

Per rafforzare la qualità dell’archiviazione dei dati, Transcend sfrutta tecnologie avanzate per ottimizzare il firmware SSD. Questi includono un meccanismo ECC (Error Correction Code) automatico, Dynamic Thermal Throttling e Power Shield, che migliorano la stabilità dell’SSD e l’integrità dei dati. In risposta alla crescente domanda di controllo remoto dovuta alla pandemia, Transcend ha fatto buon uso di hardware e software sviluppando l’esclusivo software gestionale Control Center. Questo strumento software assiste le aziende nel monitoraggio remoto delle condizioni dell’SSD e nel mantenimento del firmware in tempo reale. Oltre a gestire la riduzione dei costi di manutenzione e l’esecuzione di una gestione altamente efficiente. Facendo così grandi e significativi progressi per la produzione automatica, i trasporti moderni, la vendita al dettaglio intelligente e l’assistenza sanitaria intelligente.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi SSD 3D NAND Wide-Temp di casa Transcend? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).