Standard di ricarica universale: novità dali USA

Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la definizione di uno standard di ricarica universale per l’elettronica di consumo

Come già saprete, i legislatori dell’UE hanno concordato di rendere USB Type-C (qui per maggiori info al riguardo) lo standard di interfaccia di ricarica per l’unione. Ad oggi, sembrerebbe che i senatori statunitensi stiano considerando qualcosa di simile. Per ora è solamente un’idea, con soltanto una lettera scritta da alcuni senatori democratici al Segretario del Commercio. Ma è probabile che il percorso verso l’attuazione sia molto più lungo del previsto. Il ragionamento è molto simile a quello dei legislatori dell’UE, ovvero ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita ai consumatori.

L’idea degli Stati Uniti sullo standard di ricarica universale per l’elettronica

La lettera scritta dai senatori americani afferma che

il consumatore medio possiede circa tre caricabatterie per telefoni cellulari. Circa il 40% dei consumatori riferisce che, in almeno un’occasione, non è stato possibile caricare il proprio telefono cellulare perché i caricabatterie disponibili erano incompatibili.

Continua affermando che l’innovazione dovrebbe avvantaggiare i consumatori piuttosto che andare a loro spese. Soprattutto perché i consumatori finiscono con il collezionare caricabatterie e cavi di connettività incompatibili ed inutilizzabili. In realtà le cose sono un po’ più complesse (come spesso accade). Ma non c’è davvero alcun motivo per cui caricabatterie più standardizzati non possano finalmente diventare la norma.

Soprattutto ora che con l’industria dei computer e della telefonia mobile spinge in gran parte per USB Type-C come connettore comune, con pochissime eccezioni. L’incentivo extra da parte della regolamentazione dovrebbe aiutare ad accelerare le cose, ma lo standard USB non è così semplice come sembrano pensare i politici. Questo potrebbe causare alcuni reclami ai consumatori durante il periodo di transizione. Tuttavia, i dispositivi certificati conformi a USB PD dovrebbero rendere la vita di tutti più semplice a lungo termine. Il tempo dirà se il Segretario al Commercio sarà d’accordo con i senatori e ovviamente non c’è alcuna garanzia che USB Type-C sarà lo standard scelto, indipendentemente dalla probabilità che sia.

