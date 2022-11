Speedlink presenta il nuovo Floorpad GROUNID OCTA

Dite addio per sempre a quegli odiosi graffi sul pavimento grazie al nuovo Floorpad GROUNID OCTA presentato da Speedlink. L’elegante Floorpad è la base perfetta per sessioni di gioco prolungate

Speedlink (qui per visitare il sito dell’azienda) è uno dei principali produttori di periferiche per il gioco e l’ufficio in Europa. Dalla fondazione del marchio nel 1998, Speedlink si è posizionata con grande successo nel segmento degli accessori per PC e console per videogiochi. Il portafoglio prodotti comprende sistemi audio, cuffie, mouse, tappetini per mouse, tastiere, gamepad, joystick e vari accessori IT. I prodotti Speedlink affascinano grazie alla combinazione di tecnologie innovative con un design eccellente e un’eccezionale funzionalità. Negli ultimi giorni, l’azienda ha presentato la sua novità, ovvero il Floorpad GROUNID OCTA, l’elegante tappetino da pavimento.

Dettagli sul nuovo Floorpad GROUNID OCTA di Speedlink

Con il nuovo GROUNID OCTA, Speedlink offre la soluzione ideale per proteggere il pavimento dai graffi. Il Floorpad GROUNID OCTA è adatto a tutte le sedie da gioco e si adatta a qualsiasi configurazione grazie al suo design semplice e moderno. Su GROUNID OCTA qualsiasi sedia scivola in modo fluido e dinamico senza rischiare segni/graffi indesiderati sul pavimento. La forma ottagonale dell’elegante tappetino permette una sufficiente libertà di movimento. Allo stesso tempo, lo spessore di tre millimetri e il rivestimento antiscivolo sul retro del Floorpad offrono una protezione ancora maggiore, in modo che nulla scivoli anche durante le sessioni di gioco più ricche di azione.

Dati tecnici

Protegge il pavimento dai graffi

Adatto a tutte le sedie da gioco

La superficie permette alla sedia di rotolare senza resistenza

Orlo cucito

Rivestimento antiscivolo sul lato inferiore

Dimensioni: 120 × 100 × 0,3 cm (L × P × A)

Peso: 2,17 kg

Disponibilità e prezzo

Il Floorpad GROUNID OCTA è disponibile da subito al prezzo di € 39,99 (MSRP).

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo ed innovativo Floorpad GROUNID OCTA di Speedlink ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).