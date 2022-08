SENNHEISER: presentate le nuove cuffie RS 120-W

L‘azienda SENNHEISER presenta le sue nuove RS 120-W, le cuffie eleganti e affidabili, per guardare la TV

La gamma di prodotti Sennheiser (clicca qui per maggiori info sull’azienda) per l’ascolto della TV, si arricchisce di un’importante novità. Le cuffie RS 120-W offrono tre diverse modalità sonore per un’esperienza di ascolto personalizzata. Questo grazie all’avanzata trasmissione audio LE per un audio cristallino e non distorto alimentato dal Bluetooth. In combinazione con la batteria di lunga durata e un design migliorato per un comfort ottimale durante l’uso, le nuove cuffie Sennheiser RS-120-W sono la base ideale per le sessioni di binge-worthy TV.

Dettagli

L’ultima versione delle cuffie TV RS 120-W di Sennheiser, introducono l’avanzata trasmissione LE Audio per una riproduzione digitale cristallina. Il design migliorato presenta anche controlli più intuitivi per un’interazione semplice e senza sforzo. E tre nuove modalità audio per personalizzare l’esperienza di ascolto, compresa una modalità perfetta per la musica. Con un comfort eccezionale e un’ottima durata della batteria, è un compagno affidabile per l’ascolto quotidiano.

Dichiarazioni in merito alle nuove cuffie SENNHEISER RS 120-W

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito alle cuffie RS 120-W.

L’alta qualità dell’audio e un’esperienza televisiva coinvolgente sono essenziali per il marchio Sennheiser,

ha dichiarato Irene Strüber, Product Manager TV Listening di Sennheiser. Che ha poi proseguito, affermando che:

Le nuove RS 120-W sono state progettate per rendere l’esperienza di ascolto ancora più personale e versatile. Gli utenti possono gestire le impostazioni audio in base alle proprie preferenze, sia che desiderino più bassi o chiarezza del parlato. Un paio di cuffie non dovrebbe essere limitato a un solo tipo di intrattenimento. Questa è esattamente la filosofia che stiamo mettendo in pratica con le RS 120-W.

Progettate per un intrattenimento di alta qualità

A seconda del tipo di intrattenimento preferito, gli utenti possono scegliere tra le modalità audio “Parlato“, “Musica” e “Neutro” per adattare lo scenario sonoro alle proprie esigenze. Per garantire un audio dettagliato, equilibrato e privo di distorsioni, le cuffie RS 120-W utilizzano il sofisticato audio LE che consente lo streaming audio tramite Bluetooth Low Energy. L’audio LE include un nuovo codec audio LC3 di alta qualità. Questa tecnologia non solo convince gli ascoltatori grazie alla trasmissione di un audio cristallino, ma offre anche una latenza molto bassa, che garantisce sessioni di intrattenimento coinvolgenti. Allo stesso tempo, il design migliorato delle RS 120-W rende i controlli ancora più intuitivi. Ad esempio, gli utenti possono ora regolare il volume indipendentemente dal televisore utilizzando il controllo sul padiglione auricolare delle cuffie. Il comodo design on-ear, con padiglioni leggeri e una morbida fascia per la testa, contribuisce al comfort delle RS 120-W per tutto il giorno, rendendole ideali per periodi prolungati di visione della TV.

Godere insieme del sound di Sennheiser

Con una durata della batteria fino a 20 ore e la connessione wireless dal raggio di 60 metri, le cuffie RS 120-W di Sennheiser hanno la capacità di accompagnarvi anche lungo sessioni di intrattenimento praticamente illimitate. Infatti, il trasmettitore in dotazione funge da stazione di ricarica e da centro di trasmissione in un’unica soluzione. Nel frattempo, la nuova funzione “Broadcast Mode” consente di abbinare il trasmettitore a più set di cuffie, in modo che il sound mozzafiato possa essere goduto da più persone contemporaneamente. Chi ama il volume alto può aumentarlo fino a 100 dB, senza che abbia alcun impatto negativo sull’ambiente circostante.

Prezzo e disponibilità

Le Sennheiser RS 120-W saranno disponibili nei Paesi EMEA a partire dal 30 Agosto al prezzo di 129,90 euro. Il marchio Sennheiser, in Italia, è distribuito da Exhibo.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove cuffie SENNHEISER RS 120-W ?