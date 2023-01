Samsung Neo QLED e Lifestyle: arriva la certificazione Circadian Rhythm Display

Cosa ne pensate di questa ennesima attestazione presa dai prodotti Samsung? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo hardware , continuate a seguire le pagine di tuttoteK !

Il ritmo circadiano è costituito da un ciclo che inibisce la secrezione di melatonina durante le attività dinamiche di giorno, attivandone il rilascio di notte per dormire serenamente; la melatonina, infatti, è un ormone che aiuta a mantenere un sonno tranquillo. La certificazione VDE riconosce i benefici della modalità Eye Comfort per il ritmo circadiano degli utenti , analizzando lo stimolo circadiano con diversi livelli di illuminazione e valutandone l’effetto sulla soppressione della melatonina.

L’attestazione riconosce che la modalità Eye Comfort dei TV Samsung offre un’esperienza di visualizzazione ottimale per gli utenti che trascorrono più tempo in casa. Il tutto è reso possibile bilanciando automaticamente l’esposizione alla luce e la temperatura dei colori per simulare la luce naturale esterna.

Matteo De Filippi

Amante dei videogames, gamer per passione, streamer su Twitch con un debole per motori e sport in generale. Cresciuto in un castello dove si insegnano magie nella Terra di Mezzo, raggiungibile tramite un armadio.