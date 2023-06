Razer Kitsune: qualche anticipazione sul nuovo controller arcade ‘all-button’

Razer presenta il suo nuovo controller Kitsune! Ecco qualche anticipazione su questo controller arcade ‘all-button’ per vivere i picchiaduro come mai prima d’ora

Con il recente lancio di Street Fighter 6 e la nuova era dei titoli picchiaduro all’orizzonte, Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, presenta la sua novità; l’azienda infatti ha svelato un’anteprima della nuova arma destinata a cambiare i valori in campo: Razer Kitsune. Un controller arcade ottico ‘all-button’ per PlayStation 5 e PC, destinato a ridefinire il modo di vivere i picchiaduro.

Dettagli sul nuovo controller Razwer Kitsune

Razer Kitsune non è un fighting stick tradizionale. È un controller arcade evoluto e ultra-preciso con un layout dei pulsanti per un preciso movimento quadruplo; perfetto per eliminare mosse involontarie ed eseguire comandi ottimali. Dite addio agli errori del joystick e date il benvenuto a un gioco pulito ed efficace! Questa disposizione dei pulsanti è il vantaggio competitivo emergente per i giocatori professionisti dei picchiaduro.

Cosa bolle in pentola? Avremo molto di più da condividere quando sarà svelato ufficialmente; ma come anteprima, Kitsune è stato dotato dei Razer Low-profile Linear Optical Switch. Con un’altezza di attuazione ridotta e una risposta fulminea, avrete la velocità e la precisione necessarie per massimizzare le combo e controllare i movimenti. Abbandonati i pulsanti tradizionali dei fighting stick standard per condividere l’esperienza nella tecnologia delle tastiere con la community dei picchiaduro.

In particolare, Razer Kitsune è stato sviluppato in stretta collaborazione con Capcom, per garantire che non solo soddisfi, ma superi le esigenze del gaming a livello professionale. Rispettando tutti gli standard del Capcom Pro Tour, il design del Kitsune si attiene scrupolosamente alle normative. Compresa la conformità alle più recenti regole di input simultanei di direzione cardinale opposta.

Questo consente a Kitsune di rispettare appieno i regolamenti dei tornei, pronto per essere adottato e utilizzato ai più alti livelli dei picchiaduro competitivi.

Caratteristiche

Dal giocatore professionista in viaggio a quello che partecipa al torneo locale. Razer Kitsune è il compagno portatile perfetto. È sottile e maneggevole, con un fattore di forma che assicura una facile configurazione. Il design privo di stick si adatta comodamente allo zaino e il cavo USB type-C removibile elimina il fastidio di doverlo continuamente avvolgere o srotolare.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo controller arcade ‘all-button’ di Razer ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).