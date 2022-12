QNAP: rilasciata la nuova serie TS-x62

L‘azienda QNAP rilascia la serie TS-x62 con processore Intel Celeron N4505 dual-core, il NAS multimediale 2,5GbE con HDMI 2.1, due slot M.2 PCIe ed espansione PCIe

QNAP Systems, Inc. (qui per maggiori info) innovatore leader per le soluzioni di calcolo, rete e archiviazione ha presentato oggi i NAS della serie TS-x62. Gestita da processori Intel Celeron dual-core, la serie include i modelli TS-262 a 2 alloggiamenti e TS-462 a 4 alloggiamenti. Entrambi i modelli dispongono di una porta 2,5GbE e due slot M.2 PCIe per la cache SSD, offrendo velocità di trasferimento e accesso ai dati più rapido per potenziare diverse applicazioni di archiviazione. Inoltre è disponibile uno slot PCIe Gen 3 che consente di espandere le funzionalità del NAS con una vasta gamma di schede QNAP PCIe. I contenuti multimediali archiviati sul TS-x62 possono essere trasmessi in tutta casa, e visualizzati direttamente sulla TV o monitor grazie all’uscita HDMI 2.1.

Dichiarazioni sui nuovi QNAP serie TS-x62

Siamo entusiasti di aver collaborato con QNAP per presentare la serie TS-x62 che si adatta a diversi scenari di utilizzo per gli utenti domestici, come lo streaming multimediale 4K, archiviazione centralizzata e backup efficiente dei file. Il processore Intel Celeron N4505 offre prestazioni accattivanti per i modelli di NAS domestici grazie alle sue elevate capacità di collaborazione e multitasking,

ha dichiarato Jason Ziller, General Manager, Client Connectivity Division alla Intel Corporation.

La serie TS-x62 con processore Intel Celeron N4505 rappresenta l’impegno di QNAP nell’offrire prestazioni e funzionalità avanzate agli utenti domestici. Ad esempio, grazie al motore AI Intel OpenVINO, la soluzione di gestione delle foto consente agli utenti di individuare e organizzare più rapidamente le foto rispetto ai predecessori,

ha dichiarato Meiji Chang, General Manager di QNAP.

Dettagli

La serie TS-x62 offre la versione più recente del sistema operativo QTS di QNAP, QTS 5.0.1, che offre agli utenti un’esperienza più veloce, fluida e semplificata. QuMagie, l’applicazione intelligente per la gestione delle foto migliorata dall’AI, può ora essere potenziata installando Edge TPU (acquisto opzionale). QTS 5.0 supporta inoltre TLS 1.3 per migliorare la sicurezza e le prestazioni grazie agli aggiornamenti automatici di QTS e delle applicazioni per garantire il funzionamento del NAS in condizioni ottimali.

Il supporto per Plex, consente agli utenti del TS-x62 di eseguire lo streaming dei file multimediali sui dispositivi mobili, dispositivi DLNA, e TV utilizzando i dispositivi di streaming multimediale comuni come Roku, Apple TV (tramite Qmedia), Google Chromecast, e Amazon Fire TV. Hybrid Backup Sync (HBS 3) offre diverse opzione di backup come il backup secondario su cloud, unità esterne locali e NAS remoti. Sarà possibile aumentare la capacità del TS-x62 collegando gli alloggiamenti di espansione. O ancora utilizzando HybridMount per montare i servizi cloud come Dropbox, Google Drive, OneDrive e altri servizi cloud popolari. Inoltre, App Center del NAS offre un’ampia gamma di applicazioni per la gestione dei file, la produttività e molto altro.

Specifiche principali

TS-262-4G : 2 unià baie, 4GB di RAM

: 2 unià baie, 4GB di RAM TS-462-2G: 4 unità baie, 2GB di RAM

Modello tower; Intel Celeron N4505 dual-core, fino a 2,9 GHz; Disco rigido da 2,5/3,5-pollici SATA 6Gbps con hot-swap o slot SSDs; 2 x slot M.2 2280 PCIe Gen 3; 1 porta 2,5GBASE-T RJ45; 1 slot di espansione PCIe Gen 3; 2 porte USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2 porte USB2.0; 1 uscita HDMI 2.1 4K-60Hz. Per maggiori informazioni e per visualizzare la linea completa di prodotti QNAP NAS, visitare www.qnap.com.

