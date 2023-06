QNAP presenta il NAS TS-855X da 10GbE a 8 core e prestazioni elevate

QNAP presenta il NAS 10GbE a 8 core e prestazioni elevate TS-855X, che aiuta le PMI nell’implementazione delle soluzioni di archiviazione ibrida ad alta velocità

QNAP Systems, Inc., è innovatore leader per le soluzioni di calcolo, rete e storage. L’azienda ha annunciato oggi il nuovo NAS TS-855X che offre uno spazio di archiviazione ibrido con sei HDD da 3,5 e due SSD da 2,5. Dotato di un processore Intel Atom C5125 2,8 GHz 8-core con tecnologia Intel QAT e SR-IOV, il TS-855X supporta una memoria DDR4 fino a 128 GB oltre a disporre di porte di rete 10GbE/2,5GbE.

La capacità di archiviazione può essere ampliata in modo flessibile, mentre sono supportate le porte di rete 25GbE con l’installazione di una scheda PCIe compatibile. Grazie alle applicazioni integrate di backup aziendale, virtualizzazione e cybersecurity, le PMI possono ottenere ambienti di archiviazione e virtualizzazione ad alte prestazioni, ad alta velocità e facilmente espandibili con il più basso TCO.

Dichiarazionmi in merito alla nuova serie NAS TS-855X da 10GbE di QNAP

La serie di NAS con archiviazione ibrida HDD/SSD di QNAP aiuta le PMI a ottenere il giusto bilanciamento tra prestazioni e costi

ha dichiarato Andy Chuang, Product Manager di QNAP,

TS-855X ibrido a 8 bay con potenza di calcolo 8-core, accelerazione hardware, connettività 10GbE/2,5GbE ed espandibilità PCIe la soluzione di backup e archiviazione dei dati più aggiornata e ottimizzata in termini di costi per le PMI

Il TS-855X dispone di quattro slot UDIMM DDR4 (8 GB preinstallati) che possono essere portati fino a 128 GB per carichi di lavoro multitasking più intensivi. Inoltre supportata la memoria ECC (Error-Correcting Code) per offrire prestazioni di livello server e affidabilità in ambienti IT critici.

Oltre a una porta per la connettività 10GbE, le due porte 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G) possono essere combinate per ottenere il Multicanale SMB per una velocità di trasmissione fino a 5 Gbps. Due slot M.2 PCIe NVMe integrati offrono il supporto per la cache SSD o l’archiviazione QTS per aumentare ulteriormente le prestazioni del NAS.

Dettagli sulla serie NAS TS-855X da 10GbE a 8 core

Due slot PCIe Gen 3 x4 consentono l’installazione di schede di rete 10GbE/25GbE e di attivare SR-IOV per migliorare il throughput I/O. La serie TS-855X è certificata da VMware vSphere e Microsoft Hyper-V per lo storage di virtualizzazione.

Le aziende possono ottenere una elevata capacità di archiviazione collegando in modo flessibile le unità di espansione QNAP JBOD al TS-855X per soddisfare i requisiti di archiviazione a lungo termine con un ROI massimizzato.

Il TS-855X offre una soluzione all-in-one di backup e ripristino che supporta servizi versatili basati sul cloud per una semplice implementazione del cloud ibrido. Il personale IT può eseguire regolarmente snapshot per proteggere il NAS dai ransomware e creare reti private virtuali utilizzando il servizio QVPN per un accesso remoto e sicuro ai dati del NAS.

Utilizzando Virtualization Station può essere eseguito l’hosting delle macchine virtuali Windows, Linux, UNIX, Android. Utilizzando Container Station possono essere eseguiti Docker, LXD, e Kata Containers. Gli utenti possono trovare e installare diverse applicazioni dall’App Center per espandere il potenziale applicativo del NAS.

Eseguendo di serie il sistema operativo QTS, il TS-855X può passare in modo semplice all’uso del sistema operativo QuTS hero basato su ZFS per una maggiore affidabilità e integrità dei dati.

