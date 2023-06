E voi? Cosa ne pensate di questi NAS Flashstor 6 e 12 PRO di ASUSTOR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Grazie a Roon Server e alle relative app disponibili per Mac, Windows, iOS e Android, inoltre, i NAS ASUSTOR permettono la riproduzione in streaming dei brani senza perdite di qualità su dispositivi come: Sonos, AirPlay e Roon Ready. Roon offre poi la possibilità di gestire la riproduzione multi-room e permette il collegamento a servizi di streaming come, ad esempio, Spotify .

Per soddisfare le richieste anche degli audiofili più esigenti, ASUSTOR ha dotato i Flashstor 6 e 12 PRO di una porta HDMI 2.0 e una S/PDIF su TOSLINK, che insieme a Hi-Res Player, un lettore musicale che supporta un’ampia varietà di formati multimediali, sono in grado di assicurare esperienze di ascolto senza compromessi.

La silenziosità del sistema di dissipazione del calore e l’assenza di tradizionali hard disk, il cui rumore può risultare particolarmente fastidioso, permette di posizionare questi NAS in qualsiasi ambiente della casa . Compresi quelli in cui ci si desidera rilassare, magari ascoltando i propri brani preferiti.

I nuovi NAS Flashstor 6 e 12 PRO di ASUSTOR offrono esperienze di ascolto uniche. Sono perfetti per essere collocati armoniosamente in qualsiasi ambiente della casa, e da emissioni sonore entro 18,7 decibel

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)