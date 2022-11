Philips lancia il monitor 4K UHD Mini-LED 27B1U7903

Il monitor Philips 27B1U7903 offre ai professionisti moderni il massimo delle performance e, una visualizzazione spettacolare, grazie a Thunderbolt 4 e ai Mini LED

MMD, leader nei display e partner con licenza dal marchio Philips Monitors, lancia il 27B1U7903, un monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt 4, che combina un’eccezionale qualità dell’immagine con un docking sicuro ad unico cavo, materiali sostenibili e un design elegante. Dotato di funzioni ad alte prestazioni, il monitor permette ai professionisti di raggiungere nuovi livelli di produttività ed è anche il primo monitor Philips dotato di tecnologia Thunderbolt 4 per godere di una connettività di nuova generazione.

I professionisti, gli artisti, gli operatori dei settori culturali e creativi, lavorano in modi diversi e per poter esprimere al meglio la propria creatività, cercano soluzioni per soddisfare le loro diverse esigenze. Nonostante questo, tutti concordano nel volere un monitor ad alte prestazioni che possa garantire loro funzioni che migliorino le prestazioni, immagini ad alta qualità e una buona connettività.

Caratteristiche principali

Thunderbolt 4 in/out per video, audio, trasferimento dati, Ethernet, alimentazione, daisy chaining e molto altro ancora

Display MiniLED con il maggior numero di zone local dimming in un monitor da 27 pollici (2.304 zone, rispetto alle normali 576 zone)

VESA DisplayHDR 1400 per neri più profondi e bianchi più luminosi con effetti ultra-realistici nei giochi e nei film

Risoluzione 4K UHD UltraClear per dettagli ed estrema precisione

Design frameless su quattro lati e gestione dei cavi integrata per un’estetica elegante e ordinato

Le parole di Xeni Bairaktar

Xeni Bairaktar, responsabile marketing globale e Senior Brand Manager EU di MMD Monitors & Display, ha rilasciato:

Il Philips 27B1U7903, ricco di funzioni all’avanguardia che ne aumentano le prestazioni, è la scelta ideale per tutte le professioni creative. Non solo offre una qualità dell’immagine sbalorditiva con colori precisi e attenzione ai dettagli, ma include anche la velocità, la potenza e la semplicità della tecnologia Thunderbolt 4.

Potenza, prestazioni e precisione

Professionisti come registi, coloristi, fotografi e grafici, che richiedono massima accuratezza dei colori e dettagli precisi, non rimarranno delusi dal monitor Philips 27B1U7903: la risoluzione UltraClear 4K UHD (3840×2160) offre la precisione e i dettagli richiesti dalle applicazioni grafiche CAD e 3D, la tecnologia IPS offre angoli di visione molto ampi fino a 178/178 gradi e, la retroilluminazione Mini LED migliora il controllo dell’illuminazione e del rapporto di contrasto.

Questo monitor è inoltre certificato VESA DisplayHDR 1400, il che significa che offre una luminosità di picco fino a 1400 nit, un aumento del 350% del range di contrasto e una gamma cromatica più ampia (1,07B colori) per far emergere dettagli e sfumature inedite così da avere effetti ultra-realistici. Un’ampia serie di altre caratteristiche che migliorano l’immagine estendono ulteriormente le prestazioni grafiche.

La tecnologia Quantum Dot, un’innovativa tecnologia a nanocristalli semiconduttori, emette con precisione la luce riproducendo colori vivaci, dinamici e sorprendenti. La tecnologia Zero Bright Dot elimina i difetti dei punti luminosi degli LCD, mentre lo SmartUniformity garantisce una luminosità uniforme su tutto il display e, un valore Delta E inferiore a 1 assicurando così massima accuratezza dei colori, oltre a evitare qualsiasi differenza cromatica tra più display.

Semplicità, velocità e affidabilità

Un’altra caratteristica fondamentale è il protocollo Thunderbolt 4, che offre semplicità, velocità e affidabilità che i precedenti monitor non potevano fare. Se gli utenti hanno bisogno di un trasferimento dati istantaneo con un solo cavo, di un’animazione in 4K sicura su più schermi, di un’impressionante potenza a 90 W per la ricarica dei laptop, di un collegamento daisy chaining potente per le configurazioni multi-monitor o della tranquillità che deriva da una maggiore sicurezza contro gli attacchi Thunderspy, Thunderbolt 4 è la soluzione che offre un vero e proprio tesoro di vantaggi. E non è tutto: conforme a USB4, il che significa che gli utenti potranno godere della migliore USB disponibile, garantendo una velocità di trasferimento dati fino a 32 Gbps.

Ultimo, ma non per questo meno importante, il monitor Philips 27B1U7903 è dotato di una serie di caratteristiche ergonomiche e di sostenibilità, come il sensore di alimentazione a scomparsa che consente di risparmiare fino all’80% di energia e, la SmartErgoBase che permette agli utenti di orientare, inclinare e regolare in altezza il monitor per avere la posizione più comoda per le lunghe ore di lavoro o di gioco.

Cosa ne pensate di questo nuovo monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt 4 di Philips? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.