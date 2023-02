Philips Evnia 42M2N8900: il nuovo monitor dalle caratteristiche ineguagliabili

Philips ha recentemente presentato il suo nuovo monitor di punta della serie Evnia, più precisamente il modello 42M2N8900, scopriamolo

Il brand Philips Evnia, branca della multinazionale olandese, presenta il nuovo monitor Philips Evnia 42M2N8900. Il nuovo monitor fa parte della serie Evnia 8000, la più alta qualità di prodotti che Evnia offre, e con questa serie vengono fornite caratteristiche ineguagliabili per un’esperienza di gioco completa.

Queste caratteristiche includono: Display a 10 bit reali per sfumature di colore più uniformi, display OLED per un contrasto netto, frequenza di aggiornamento a 138 Hz per un rapido refresh delle pagine, GTG a 0,1 ms per una rapida reattività, DTS per un suono migliore e risoluzione UltraClear 4K UHD (3840×2160) per immagini precise. Inoltre, il nuovo monitor vanta una cornice sottile su 4 lati, uno schermo da 42″, KVM per la gestione di una configurazione a due PC, una porta USB-C e un supporto regolabile in altezza (HAS) per un’esperienza d’uso completa.

Philips Evnia 42M2N8900: qualche caratteristica tecnica

La retroilluminazione Ambiglow, il segno distintivo di ogni recente monitor della serie Evnia 8000 è un’esclusiva del marchio Evnia, ed è presente anche nel Philips Evnia 42M2N8900. Tuttavia, le tre caratteristiche principali che contraddistinguono il Philips Evnia 42M2N8900 sono la frequenza di aggiornamento di 138 Hz, il basso input lag e l’OLED. Queste caratteristiche consentono un’esperienza di gioco fluida e immagini vivaci.

Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead di Philips Monitors and IT Accessories ha così commentato l’uscita del nuovo monitor.

Sono entusiasta di annunciare l’uscita del nuovo modello Philips Evnia. Speriamo che questo prodotto vi stupisca! Oltre all’incredibile velocità di gioco, questo prodotto offre immagini ineguagliabili. Grazie alla nuova tecnologia OLED, i giocatori possono sperimentare colori brillanti e un contrasto impressionante.

Philips Evnia 42M2N8900: gaming oltre l’innovazione

Poiché uno degli obiettivi di Philips Evnia per la serie 8000 è quello di “giocare oltre l’innovazione”, questo schermo OLED innovativo e dinamico, è perfetto. Il Philips Evnia 42M2N8900 offre uno schermo più grande, colori più brillanti, una giocabilità più veloce e l’esclusiva funzione Ambiglow tipica di Philips Evnia.

Con le caratteristiche di questo nuovo monitor e il suo design elegante, Philips Evnia spera di presentare qualcosa di nuovo e forse un po’ più inclusivo.

Disponibilità e prezzi

Il monitor è già disponibile al prezzo di €1699,00. Gli accessori realizzati appositamente per godere dell’esperienza Evnia a tutto tondo, saranno disponibili dopo giugno 2023.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo monitor? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.