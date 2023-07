Overland-Tandberg NEOxl 40: capacità d’archiviazione fino a 28,8 petabyte

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova versione dell’Overland-Tandberg NEOxl 40 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Grazie alla possibilità di supportare fino a 15 moduli di espansione, che permettono di disporre di fino a 640 cartridge slot, NEOxl40 è in grado di adattarsi a ogni tipo di esigenza. Rappresentando la scelta ideale anche per le realtà attive nell’ambito nella produzione di video e, più in generale, di contenuti digitali.

Ideale per chi ricerca una soluzione compatta e scalabile per l’archiviazione a lungo termine dei dati. NEOxl 40 di Overland-Tandberg consente di archiviare video e asset digitali di ogni tipo a una frazione del costo delle soluzioni di storage basate sui tradizionali hard disk .

Overland-Tandberg NEOxl 40 è una soluzione altamente scalabile per l’archiviazione a lungo termine dei dati. Grazie a un nuovo firmware è ora in grado di supportare fino a 15 moduli di espansione, mettendo a disposizione fino a 640 cartridge slot.

Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage con oltre 10.000 partner in più di 100 paesi nel mondo. Ha annunciato la disponibilità della versione 1.5.0 del firmware per la libreria a nastro automatizzata NEOxl 40 ; infatti portando da 6 a 15* il numero massimo di moduli di espansione supportati, permette di offrire una capacità di archiviazione totale di ben 28.8 PB.

