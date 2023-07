NBA 2K24: sulla cover ci sarà Kobe Bryant

Kobe Bryant, la star dei Los Angeles Lakers scomparsa tragicamente il 26 gennaio 2020 sarà sulla cover di NBA 2K24. Ecco tutti i dettagli

NBA 2K24 non verrà lanciato prima di settembre, presumibilmente, ma l’abituale hype inizia a cresce fin da oggi con la rivelazione di uno degli atleti che sarà sulla cover del gioco: Kobe Bryant. Visual Concepts e 2K Sports hanno annunciato che Kobe Bryant, la leggenda dei Lakers, tornerà sulla copertina della serie per la quarta volta. Sarà presente sulla copertina della Black Mamba Edition di NBA 2K24 e dell’edizione standard, nota quest’anno come Kobe Bryant Edition. Altri atleti in copertina potrebbero essere rivelati in un secondo momento, dato che in alcuni anni la serie è stata spesso caratterizzata da più star in copertina. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Kobe Bryant: le imprese della leggenda sulla cover di NBA 2K24

Kobe Bryant, che sarà sulla cover di NBA 2K24, ha giocato nell’NBA per 20 stagioni, tutte con i Los Angeles Lakers, ottenendo la nomina di All-Star in tutte le stagioni tranne due. Ha inoltre vinto cinque campionati NBA, è stato 15 volte membro della squadra All-NBA, 12 volte della squadra All-Defensive, il giocatore più costoso dell’NBA (MVP) nel 2008 e due volte MVP delle finali NBA. Insomma: come probabilmente già sapete, stiamo parlando di uno dei giocatori più decorati della storia del basket.

Qui sopra potete dare un’occhiata alla copertina commemorativa del gioco. Bryant, così come sua figlia Gianna e altri sette passeggeri, è morto tragicamente in un incidente in elicottero nel 2020, il che significa che la sua terza apparizione sulla copertina di NBA 2K (2K10, 2K17, 2K21) quell’autunno fu la prima delle due apparizioni postume. 2K non ha ancora rivelato ulteriori dettagli su NBA 2K24, ma possiamo tranquillamente aspettarceli a breve, dato che il publisher intende coinvolgere gli appassionati di basket in un altro prossimo anno con la serie.

