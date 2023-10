Nuovi Kit AIO di Raffreddamento a liquido per CPU di InWin: presentati l’MR24 e MR36

InWin Presenta MR24 e MR36 Kit AIO di Raffreddamento a liquido per CPU. Blocco con anello in alluminio ARGB, ventole Neptune AN120 e design esclusivo della pompa montata sul radiatore

In Win è un’azienda leader nell’innovazione nel settore degli appassionati di PC e dell’hardware da gioco. Nelle ultime ore ha lanciato i suoi nuovi kit di raffreddamento a liquido per CPU AIO MR24 (240 mm) e MR36 (360 mm); progettati per le piattaforme CPU di Intel e AMD.

Gli AIO MR24 e MR36 presentano un blocco CPU in alluminio con alette a microcanali ad alta densità che consentono una dissipazione efficiente del calore. Questa caratteristica riduce il delta di temperatura, offrendo un margine superiore per velocità di clock incrementali sostenute. Inoltre, l’anello ARGB intorno al blocco CPU è completamente ruotabile e dotato di un connettore Lock-N-Go che assicura una solida connessione.

Dettagli sui Kit AIO di Raffreddamento a liquido per CPU MR24 e MR36 di InWin

Un aspetto distintivo della serie MR è l’integrazione della pompa direttamente nel radiatore, garantendo un raffreddamento ottimale senza trasferire ulteriore calore al blocco CPU. Questa soluzione innovativa riduce anche le vibrazioni e il rumore, mentre il design del radiatore con alette a microcanali massimizza l’area di dissipazione del calore; mantenendo al contempo un profilo sottile che offre una migliore compatibilità con il telaio.

La serie MR è completata dalle ventole Neptune AN120, note per la loro pressione statica elevata e il funzionamento silenzioso; offrendo un flusso d’aria fino a 60,1 CFM e una pressione H2O di 2,27 mm a soli 20,5 dBA con controllo PWM. Inoltre, il kit di montaggio senza attrezzi incluso supporta i più recenti socket CPU AMD e Intel, semplificando l’installazione e assicurando una maggiore durata nel tempo.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Kit AIO di Raffreddamento a liquido per CPU di InWin ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).