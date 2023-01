Recensione Sony Inzone H9: cuffie con tanto stile e qualità

In questa recensione vedremo da vicino le nuovissime top di gamma di Sony, le Inzone H9, cuffie wireless con tanto stile e qualità

Sono diverse settimane che abbiamo avuto il piacere di provare diversi prodotti della nuovissima linea Inzone di Sony. In questa recensione, più nello specifico, approfondiremo le Sony Inzone H9, cuffie veramente performanti che abbinano una eccelsa qualità sonora con una cura maniacale dei dettagli. Non è tutto oro quello che luccica, infatti abbiamo anche riscontrato qualche piccolo difetto che comunque non ha inficiato più di tanto l’esperienza d’uso. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito alla recensione completa.

Confezione e unboxing | Recensione Sony Inzone H9

Le confezioni della serie Inzone di Sony sono veramente curate esteticamente. Nello specifico, quella delle Inzone H9, è veramente grande e ben protetta. Le cuffie fanno da assolute protagoniste. All’interno della scatola troviamo le cuffie con una piccola scatola adagiata sopra che contiene manualistica e cavo USB Type-C. Ovviamente completa il corredo il piccolo dongle USB che servirà per la connessione delle cuffie.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso soffermiamoci un attimo in quelle che riteniamo essere le caratteristiche principali degne di nota.

Driver da 40 mm in neodimio

in neodimio Risposta in frequenza 5Hz-20kHz

Batteria integrata con autonomia di circa 32 ore con NC disattivato

con NC disattivato Bluetooth 5.0 con banda 2,4 GHz e portata di circa 10m

e portata di circa Active Noise Cancelling e modalità suono ambientale

Design e prime impressioni | Recensione Sony Inzone H9

Iniziamo a parlare di design. Si tratta di cuffie a mio gusto personale davvero belle esteticamente, imponenti, e anche parecchio comode. Il peso, di circa 330 grammi non è dei più leggeri, tuttavia la distribuzione del peso fa sì che le cuffie stiano addosso veramente bene. L’intero headset è costruito in plastica, ma ciò non pregiudica per niente solidità e robustezza che rimangono capisaldi del nuovo prodotto dell’azienda giapponese. Nessuno scricchiolio durante la regolazione, tra l’altro particolarmente apprezzata quella dei padiglioni.

Anche a livello di comodità veramente niente da dire. I padiglioni sono di un tessuto (pelle sintetica) veramente ottimo che stringe il giusto senza mai recare fastidi o problemi anche dopo svariate ore di utilizzo continuativo. Sotto ogni padiglione poi sono posizionati diversi tasti: sul padiglione sinistro è presente il connettore per ricaricare le cuffie, il tasto per attivare e disattivare l’Active Noise Cancelling e la modalità ambiente. È anche presente la rotella per il controllo del volume. Sotto il padiglione destro, invece, è presente il pulsante di accensione/spegnimento, il tasto per il Bluetooth e il comando per regolare i volumi di gioco e chat.

Come si sente? | Recensione Sony Inzone H9

Iniziamo col dire che le cuffie si collegano al PC (o alla PlayStation 5) tramite un comodo dongle USB. Il pairing è immediato e non richiede nessuna operazione da parte dell’utente. Chiaramente le cuffie sono dotate anche di Bluetooth per poterle utilizzare simultaneamente collegate ad uno smartphone. Tramite il tasto sul padiglione destro è possibile anche rispondere o rifiutare le chiamate durante le sessioni di gioco. Ovviamente, in caso di chiamata in entrata durante il gioco, il microfono sarà automaticamente dedicato alla chiamata e non più alla chat di gioco.

Nel settore Hi-Fi posso dire che praticamente mai mi è capitato di provare dei prodotti Sony non all’altezza. Anche in questo caso, anche dal punto di vista sonoro, queste cuffie non hanno veramente rivali. Più che cuffie da gaming, assolutamente valide, possono essere tranquillamente utilizzate per l’ascolto musicale e di film (considerata anche l’estrema indossabilità e comodità). Il suono è pulito ed estremamente realistico. I bassi ed i medi assumono corposità in pieno stile Sony senza però mai andare a sporcare l’esperienza sonora. Nulla da dire a livello di gaming: le ho usate parecchie ore su Warzone 2 e devo dire che, utilizzando un buon mix audio sul gioco, si comportano veramente in maniera eccelsa. A completare il reparto prettamente sonoro non può mancare l’applicazione dedicata INZONE Hub.

Applicazione dedicata

Come ogni cuffia di ottima qualità anche questa è supportata, come dicevo, da un ottimo software. INZONE Hub è infatti un programma che riesce a gestire in maniera eccelsa ogni impostazione della cuffia direttamente dal PC. Si trovano, pronti all’uso, diverse equalizzazioni (tra cui flat, personalizzato, musica/video o amplificazione bassi). Possibilità di attivare/disattivare via software l’ANC e il suono ambientale, regolare il volume principale ed il bilanciamento tra gioco e chat e molto altro. Ci sono poi anche delle regolazioni concerne il microfono, come il volume, il controllo automatico del guadagno e il test di funzionamento.

applicazione1

applicazione2

Autonomia e pareri finali | Recensione Sony Inzone H9

L’autonomia delle cuffie, con le funzionalità di ANC e Bluetooth disattivate stanno sulle 32 ore. Attivando quelle funzionalità, invece, l’autonomia crolla a circa 15, un po’ poche. Le sorelle minori, le Inzone H7, raggiungevano le 40 ore di autonomia con un prezzo molto più contenuto; c’è però da mettere in conto l’elevata qualità dei driver che probabilmente avranno un impatto sul consumo. Il punto a mio parere più importante, a livello di difetti riscontrati, sta nella scelta del microfono non rimovibile. Sarebbero state, a mio parere, un paio di cuffie assolutamente indossabili anche in università o magari in aereo sfruttando l’ANC che offre veramente ottime prestazioni. Chiaramente il microfono non rimovibile le castra un po’ in termini di utilizzo.

Nulla da segnalare, invece, per quanto concerne il comparto ANC e rumore ambientale. Come dicevo prima l’ANC funziona veramente in maniera ineccepibile. Giocando con le ventole del PC quasi al 100%, nonostante le cuffie isolino un po’ dal rumore di fondo, le riesco sempre a sentire. Con l’eliminazione del rumore attiva, invece, il silenzio è veramente assoluto. Ottimo lavoro.

Conclusioni e prezzi | Recensione Sony Inzone H9

Il prezzo a cui sono state messe in commercio è di circa 299€. Il prezzo è sicuramente motivato e giustificato dalle numerose funzionalità offerte, nonché dalla cura dei dettagli e dai materiali utilizzati. Senza dubbio si tratta di uno tra gli headset migliori sul mercato, anche grazie al software di gestione di ottima fattura e ad una qualità d’ascolto veramente ineccepibile.

Le riflessioni, quindi, vanno fatte in base a quanto conta per noi l’autononomia e, in estrema ratio, all’impossibilità di rimuovere il microfono. Tolti questi due di aspetti, le Sony Inzone H9 regalano sicuramente tante, ma tante soddisfazioni.

Sony Inzone H9 Cuffie Gaming Wireless Con Cancellazione Del Rumore, Bianco Nero, 29.1 x 27.8 x 11.2 Cm Prendi il controllo della partita grazie al rilevamento preciso dei nemici: il nostro 360 Spatial Sound per il Gaming ti consente di sentire i movimenti del tuo avversario prima che possa vederti

