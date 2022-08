LG: arrivano gli Ultra PC da 14 e 16 pollici

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi LG Ultra PC da 14 e 16 pollici ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

L’ autonomia della batteria è di 21 e 20 ore rispettivamente per quanto riguarda la riproduzione video. Con il modello da 14 pollici che riesce a raggiungere le 16,5 ore in MobileMark 2018, mentre il modello da 16 pollici riesce a raggiungere solo le 15 ore.

Altre caratteristiche includono fino a 16 GB di memoria LPDDR4X a doppio canale , fino a 1 TB di storage . Ed ancora, un’uscita HDMI, una porta USB-C con modalità DP Alt e supporto USB PD, due porte USB-A, uno slot per schede microSD, un jack audio e un connettore di alimentazione per il caricabatterie. La dotazione comprende anche WiFi 6 e Bluetooth 5.1 , oltre a un lettore di impronte digitali.

I notebook LG ( qui per maggiori info sull’azienda) della serie Gram, basati su Intel, si sono dimostrati piuttosto popolari nel segmento degli Ultrabook. Tuttavia, i suoi modelli Ultra PC sono costruiti con hardware AMD e, sebbene in passato sia stato presentato un modello da 13,3 pollici, l’azienda ha annunciato i nuovi modelli da 14 e 16 pollici .

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)