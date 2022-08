Quest’oggi ASUS ha finalmente annunciato la disponibilità del suo nuovo ProArt Display PA147CDV

L’azienda ASUS ha annunciato quest’oggi la disponibilità, per fine Settembre, del suo nuovo ProArt Display PA147CDV. Il ProArt, è uno strumento creativo progettato per potenziare “gli artisti” e semplificare i flussi di lavoro creativi. È dotato di un pannello IPS da 14 pollici, 32:9 (1920 x 550), con multitouch a 10 punti e supporto per la penna Microsoft Pen Protocol 2.0.

Dettagli sul nuovo ASUS ProArt Display PA147CDV

Questo nuovo gioiellino, include anche l’intuitivo ASUS Dial e il pannello di controllo personalizzabile per i collegamenti ai software creativi Adobe supportati. Il pannello è pre-calibrato su Delta E 2 e copre al 100% gli spazi colore sRGB e Rec. 709 per colori eccezionali. Il pluripremiato PA147CDV è ben equipaggiato per soddisfare tutte le esigenze delle persone più “creative”. Include un cavalletto meccanico appositamente progettato per una perfetta posizione di visualizzazione e di lavoro, oltre a disporre di una porta HDMI e di due porte USB-C. PA147CDV ha un design pluripremiato, che ha ottenuto riconoscimenti come il Good Design 2021 e il Computex d&i Gold Award.

Dare sfogo alla “creatività” non è mai stato così semplice

ProArt Display PA147CDV dà potere ai creatori di contenuti e aiuta a semplificare i flussi di lavoro creativi sia dentro che fuori lo studio. Gli utenti possono collegare il PA147CDV a un laptop per una configurazione a doppio schermo e mettere a punto i loro progetti su software Adobe compatibili tramite il Dial e il Pannello di controllo ASUS. O semplicemente, possono prendere appunti o fare schizzi con una stilo. Il pannello di controllo personalizzabile del PA147CDV mette in primo piano gli strumenti e le funzioni di cui gli utenti hanno bisogno, consentendo regolazioni più rapide per un flusso di lavoro più efficiente. Inoltre, la modalità split-screen consente di visualizzare diverse applicazioni una accanto all’altra.

ASUS Dial

Il nuovo ASUS Dial, situato sul lato sinistro della base del PA147CDV, è personalizzabile e consente agli utenti di accedere a varie funzioni delle applicazioni creative più utilizzate. Tra queste, ad esempio, Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects o Lightroom Classic. Ruotando il quadrante ASUS, l’utente può selezionare diversi strumenti o eseguire comandi senza dover navigare nelle barre degli strumenti o nei menu. Infine, il supporto della stilo Microsoft Pen Protocol 2.0 consente agli utenti di annotare o schizzare facilmente le idee sul PA147CDV ogni volta che l’ispirazione si fa sentire.

Colori eccezionali

Grazie all’ampia copertura dei colori 100% sRGB e 100% Rec. 709, ProArt Display PA147CDV offre immagini vivide; garantendo colori primari più profondi come il rosso, il verde e il blu, oltre a colori secondari più ricchi. Questo strumento creativo è inoltre dotato di un’eccezionale precisione cromatica Delta E 2. Questa consente infatti di riprodurre accuratamente le immagini sullo schermo, permettendo ai creatori di vedere esattamente come risulterà l’opera d’arte finale.

Inoltre, il PA147CDV è pre-calibrato in fabbrica e sottoposto a Calman Verified per garantire una precisione cromatica leader nel settore. Ogni prodotto ProArt è sottoposto a test meticolosi per assicurare una gradazione cromatica omogenea e garantire le migliori immagini.

Comode funzioni

Come precedentemente anticipato, PA147CDV ha un design pluripremiato, che ha ottenuto riconoscimenti come il Good Design 2021 e il Computex d&i Gold Award. Il cavalletto meccanico brevettato ha un’azione di ripiegamento fluida e consente agli utenti di regolare l’angolo di inclinazione per ottenere posizioni di visione o di lavoro perfette. Il PA147CDV può essere appoggiato sulla scrivania per fare degli schizzi o sollevato in posizione quasi verticale per visualizzare le timeline in un’applicazione di editing video.

Infine, per soddisfare le esigenze dei più creativi, sono incluse numerose porte di ingresso. Due porte USB-C forniscono ingresso video e alimentazione tramite un unico cavo, mentre l’HDMI fornisce un’ulteriore connessione a varie sorgenti di ingresso.

Abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud

I prodotti Adobe sono fondamentali per il lavoro creativo in molti settori. ASUS ha stretto una partnership con Adobe per potenziare i flussi di lavoro creativi con la rinomata suite di applicazioni e servizi Creative Cloud. Ogni acquisto di un ProArt Display PA147CDV in regioni selezionate include un abbonamento gratuito di tre mesi ad Adobe Creative Cloud del valore massimo di 238,47 dollari. Questo abbonamento consente ai creatori di accedere a oltre 20 applicazioni, tra cui Photoshop, Premiere Pro e After Effects, oltre a 100 GB di spazio di archiviazione cloud. L’abbonamento a Creative Cloud può essere applicato a un account nuovo o esistente e può essere riscattato tramite il sito di registrazione. Il periodo di riscatto termina il 15 Novembre 2022.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo ASUS ProArt Display PA147CDV ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).