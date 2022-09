Lenovo: presentato il nuovo ThinkBook 16p Gen 3

In arrivo il nuovo Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 che guida la carica con una nuova serie di laptop ora disponibili per le PMI

La società Lenovo (clicca qui per maggiori info e dettagli sull’azienda) ha conquistato pian piano il ruolo di leader mondiale nel mercato dei PC. L’azienda ha presentato durante il Tech Life 2022 il suo nuovo laptop di ultima generazione. Parliamo del nuovo Lenovo ThinkBook 16p Gen 3, che aiuterà i content creator e gli utenti più esperti a liberare la propria creatività senza limitazioni.

Dettagli del nuovo Lenovo ThinkBook 16p Gen 3

Il nuovo modello supercharged di ThinkBook integra processori AMD Ryzen fino alla serie 6000 H e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 per offrire prestazioni di vertice con Windows 11. Il display immersivo IPS 2.5K da 16 pollici con bordi stretti e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Eyesafe offre il massimo comfort visivo. Ed un sensore di luce ambientale incluso che regola l’intensità della retroilluminazione dello schermo e della tastiera.

Sono disponibili due opzioni display, tra cui un pannello da 400 nit a 60 Hz e un nuovo pannello HDR400 certificato VESA da 500 nit a 165 Hz che offre colori vividi e maggiori dettagli di ombre e luci. Entrambe le opzioni sono certificate X-Rite Pantone e supportano i contenuti Dolby Vision.

Caratteristiche tecniche

La super potenza di elaborazione dei processori mobile AMD Ryzen serie 6000 e la grafica NVIDIA GeForce RTX aiutano gli utenti ad affrontare le sfide lavorative più ardue in modalità ibrida. In aggiunta, fino a 32 GB di memoria LPDDR5 dual-channel, fino a 2 TB tramite doppio storage SSD e una batteria da 71 Wh dovrebbero mantenere gli utenti in carica per tutto il giorno.

Nuovi stili di lavoro richiedono anche connettività affidabile ad alta velocità e disponibilità di porte per connessioni flessibili e versatili. Connettiti comodamente a reti wireless, periferiche e apparecchiature AV grazie al supporto Wi-Fi 6 e due porte USB Type-C di cui una USB4, due USB-A 3.2 Gen 2 e una porta HDMI 2.1.

Nuove funzionalità

Un’esperienza utente positiva e fluida è di fondamentale importanza per la produttività e la creatività. La praticità e la sicurezza maggiore del pulsante Smart Power abilitato alle impronte digitali consentono all’utente di riprendere rapidamente da dove si era interrotto e continuare a sfruttare le funzionalità di collaborazione utilizzando la telecamera IR Full HD opzionale combinata con l’audio cristallino Dolby Atmos.

Le funzionalità smart basate sull’intelligenza artificiale introdotte nei precedenti laptop ThinkBook includono AI Meeting Manager. Questo, tra le altre caratteristiche, può convertire il testo in voce in quattordici lingue supportate durante le conference call.

Compatibilità

Per una maggiore produttività, gli utenti delle PMI possono collegare il proprio PC ThinkBook 16p al nuovo monitor ThinkVision S25e-30 di Lenovo, anch’esso annunciato al Tech Life 2022. Combinando prestazioni, comfort e valore in un ampio display FHD da 24,5 pollici, questo monitor di nuova generazione offre molteplici opzioni di connettività. Oltre ad design praticamente senza cornici su tre lati che si adatta facilmente a una configurazione multischermo quando necessario.

Progettato per il comfort e l’efficienza, il monitor ThinkVision S25e-30 è dotato di tecnologia per la bassa emissione di luce blu; un supporto ergonomico avanzato che si inclina; e un nuovo pulsante di navigazione tramite joystick comodamente posizionato per la configurazione delle impostazioni del dispositivo.

Disponibilità e prezzi del ThinkBook 16p Gen 3

ThinkBook 16p Gen 3, insieme ad altri laptop ThinkBook presentati all’inizio di quest’anno, sono disponibili in mercati selezionati, a partire da € 1999,00 (IVA esclusa). ThinkBook Plus Gen 3 e ThinkBook 13x Gen 2 annunciati al CES 2022 e ThinkBook 14s Yoga Gen 2 e ThinkBook 13s Gen 4 i annunciati al MWC 2022 sono disponibili in mercati selezionati. I prezzi e la disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.

E voi? cosa ne pensate di questo ThinkBook 16p Gen 3 di Lenovo presentato al Tech Life 2022 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).