Huawei Mate Xs 2: disponibile sul mercato italiano

Huawei Mate Xs 2, il nuovo smartphone flagship pieghevole della società, è finalmente disponibile all’acquisto sullo store ufficiale

Il Mate Xs 2 è il risultato dei recenti studi della società di Shenzhen nel settore dello sviluppo di smartphone pieghevoli, erede del tradizionale design in stile Huawei con apertura verso l’esterno. Ultraleggero e ultrasottile, ultrapiatto e ultra-affidabile, sfrutta tutti questi punti di forza per offrire la migliore user experience possibile. Annunciato per il mercato italiano a fine luglio, questo meraviglioso smartphone è stato da poco messo in vendita sullo store ufficiale italiano. Andiamo adesso a scoprirne i punti di forza.

Punti di forza, prezzo e promozioni del nuovo Huawei Mate Xs 2

La cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione con piega piatta rende questo smartphone ultraresistente e ultracompatto. È dotato di vere caratteristiche flagship, tra cui: un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ e un comparto fotografico composto da una fotocamera True-Chroma da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Queste sono ottimizzate con HUAWEI XD Optics portando le performance fotografiche a un nuovo livello.

Con un peso di soli 255 g è il più leggero degli smartphone pieghevoli. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’utilizzo di materiali leggeri innovativi come le fibre di vetro ultraleggere per il backplane del device, le leghe di titanio di grado aerospaziale e l’acciaio ultraleggero ad alta resistenza per la sua struttura. Ha in dotazione una batteria da 4600 mAh e supporta HUAWEI SuperChargeTM 66 W riportando un notevole miglioramento delle prestazioni della batteria.

Inoltre, il sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System) migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore. Per arricchire l’esperienza di intrattenimento audio-video, lo smartphone gode di altoparlanti stereo in grado di ricoprire un ampio campo sonoro. Potrete acquistare questo smartphone sullo store ufficiale al prezzo consigliato di 1.999,90 € nella colorazione bianca. Fino al 30 settembre, con l’acquisto del Mate Xs 2, si potranno ricevere in omaggio anche le nuove cuffie TWS HUAWEI FreeBuds Pro 2.

Per maggiori dettagli riguardanti lo smartphone, vi consigliamo di leggere il nostro articolo linkato a inizio pagina. Per non perdervi ulteriori news relative l’universo dei dispositivi mobili, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!