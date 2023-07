Klipsch: arrivano i diffusori wireless Gig XXL e Gig XL

Klipsch Gig XXL e Gig XL: da Klipsch arrivano i primi diffusori wireless ideali per tutti party! Adatti per qualsiasi festeggiamento, anniversario, ricorrenza, ricevimento o veglione, al chiuso e all’aperto

Klipsch, azienda leader nel settore dell’audio premium globale, è lieta di presentare Klipsch Gig XXL e Gig XL, i suoi primi diffusori wireless. Questi si aggiungono alle serie di diffusori portatili Bluetooth del brand; sono progettati per offrire un’esperienza di intrattenimento di altissimo livello. Dal suono potente e dinamico dal design leggero e resistente ideali per qualsiasi festa d’estate al chiuso o all’aperto.

I nuovi diffusori Klipsch Gig XXL e Gig XL, si distinguono da qualsiasi altro diffusore Klipsch. Ciò in quanto sono dotati di giochi di luce dinamici sincronizzati con la musica e personalizzabili in base alle preferenze dell’utente; nonché di ingressi per microfoni per ispirare le feste karaoke. Ogni diffusore, inoltre, è dotato di un microfono a filo.

È possibile amplificare qualsiasi evento di intrattenimento, sincronizzando due diffusori Klipsch Gig tramite True Wireless Stereo Bluetooth. In più, garantiscono la massima flessibilità di connessione grazie agli ingressi da 3,5 mm e USB inclusi. A pieno volume, questi esclusivi diffusori studiati per feste e celebrazioni, sono attivi fino a otto ore grazie alle batterie ricaricabili agli ioni di litio, leader di categoria.

Dettagli sui nuovi Klipsch Gig XXL e Gig XL

Il modello Klipsch Gig XXL, il più grande, è dotato di due tweeter da 2″ e due woofer da 6,5″ con modalità bass boost per una potente riproduzione audio; uscita acustica massima 110,7 dB a 0,5 m. Per i musicisti che desiderano stupire con un personale assolo, il Gig XXL dispone di un ingresso per cavo da 1⁄4″ compatibile con la maggior parte delle chitarre, tastiere, drum machine e altro ancora.

Il diffusore Klipsch Gig XL, la versione più piccola, grazie alla certificazione IPX4 è resistente agli schizzi d’acqua e alla pioggia. Pur essendo di dimensioni ridotte e con un peso di soli tre chili, il Gig XL ha un suono potente. Ciò grazie a un tweeter da 2″ e a un woofer da 6,5″ con modalità bass boost (uscita acustica massima 105 dB a 0,5 m).

Il mercato dei diffusori per feste è ideale per Klipsch, i cui diffusori sono famosi per aver alimentato leggendari dance club, sale d’ascolto, feste musicali ed eventi universitari, con orgoglio da oltre 77 anni. Oggi Klipsch continua questa tradizione con la nuova serie di diffusori portatili Gig.

Klipsch GIG XXL è disponibile al prezzo si 399,00 €, mentre Klipsch GIG XL al prezzo si 249,00 €. Il marchio KLIPSCH, in Italia, è distribuito da Exhibo.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi diffusori Klipsch Gig XXL e Gig XL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).