Ultimamente fa parlare molto di se il futuro top gamma della serie Intel, il Core i9-13900KS, questa volta con un leak molto interessante

Si avvicina la nuova Gen di processori della casa di Santa Clara, stiamo parlando della futura gamma di CPU di 13Gen Intel, in particolare fa parlare di se il Core i9-13900KS, candidato ad essere uno dei top gamma della famiglia Raptor Lake-S.

I rumor precedenti su questo prodotto lasciavano presagire che avrebbe avuto prestazioni di elevato livello soprattutto in termini di OC, con frequenze molto elevate, e lo conferma il rumor odierno riportato dai colleghi di videocardz, sebbene difatti che l’azienda abbia menzionato la presenza di una speciale “SKU” con una frequenza elevata di 6 GHz, il processore in sé non è stato nominato direttamente. La roadmap appena trapelata invece, e condivisa su Twitter, sembra confermare l’arrivo di questa CPU.

Intel Core i9-13900KS: confermata frequenza a 6GHz e TDP da 150 W?

Secondo la scheda tecnica, questa CPU potrà raggiungere i 6,0 GHz con la tecnologia Thermal Velocity Boost e, fino a 5,8 GHz e fino a Turbo Boost Max 3.0. Si tratta rispettivamente di 200 MHz e 100 MHz in più rispetto all’attuale processore Core i9-13900K. Sebbene non vi siano modifiche alle velocità dei core Efficient, anche il clock di base per i core Performance sarà più elevato a 3,2 GHz (+200 MHz). Inoltre, queste specifiche confermano anche che il TDP è stato aumentato da 125 a 150W (potenza di base), ma la potenza turbo è rimasta a 253W. La CPU supporta ufficialmente le stesse velocità di memoria di tutte le CPU Raptor Lake-S. Tuttavia, gli appassionati potrebbero voler abbinare questo processore a memorie DDR5-7000+ più veloci.

La diapositiva trapelata non lo conferma, ma l’Intel Core i9-13900KS dovrebbe essere annunciato ufficialmente al CES 2023 con un lancio previsto entro il primo trimestre. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.