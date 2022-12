Melissa McCarthy sarà la protagonista di una commedia natalizia

La famosa attrice Melissa McCarthy sarà la protagonista di una nuova, divertente ed imprevedibile commedia natalizia

Ebbene sì, adesso ne abbiamo la certezza: la celebre attrice Melissa McCarthy è stata scelta come protagonista di una nuova commedia natalizia. Non sappiamo molto sulla trama o sul cast di questo progetto, ma vi possiamo dire che lo sceneggiatore è lo stesso del fortunato film Love Actually.

Anche Melissa McCarthy ha subito il fascino delle commedie ambientate a Natale! Noi non vediamo l’ora di scoprirla all’opera, anche perché la pellicola ha sicuramente una marcia in più: lo sceneggiatore Richard Curtis che ha firmato uno tra i film cult di Natale come Love Actually. Nel team figura anche Sam Boyd, creatore di Love Life.

Non abbiamo molte notizie, ma possiamo accertarvi che l’attrice non deluderà in quanto vena creativa ed ironica, che l’ha resa popolare in molte pellicole in cui è interprete. Entrata di diritto nella pop culture con il personaggio di Una mamma per amica, negli ultimi anni l’abbiamo vista spesse volte al cinema, con film popolari e ben accolti dalla critica oltre che dal pubblico. Vi facciamo alcuni nomi, come Le amiche della sposa e Thor: Love and Thunder.

Melissa McCarthy: la commedia natalizia

Al momento non sappiamo il nome di questa nuova e divertente commedia di Natale di cui la McCarthy sarà la protagonista. Vi possiamo dire soltanto ciò che ha affermato The Hollywood Reporter, ovvero che l’attrice sarà l’interprete principale.

Sam Boyd, invece, sarà il regista ed il progetto vede la collaborazione per Peacock con Universal Pictures e Working Title.

La trama del film

I primi dettagli sulla trama del film sono emersi e noi ve li sveliamo! Sappiamo che la commedia non rinuncerà ad un pizzico di magia. Il protagonista è un padre di famiglia che chiede aiuto ad un genio per riavvicinarsi alla sua famiglia. Avendo lavorato troppo e per troppo tempo, i suoi affetti più cari hanno preso le distanze e il suo desiderio per Natale è tornare ad essere una famiglia affiatata come un tempo. Ma sarà possibile?

La magia del film

La magia, in fondo, non è una novità per l’attrice Melissa McCarthy. Questo perché l’interprete è stata coinvolta anche in un altro progetto di fantasia negli ultimi tempi, ovvero il live-action de La Sirenetta. Nel film, con protagonista Halle Bailey, la McCarthy interpreta Ursula, la strega del mare, uno dei villain più iconici del favoloso mondo della Disney. La pellicola arriverà in sala nel maggio 2023, con la regia targata da Rob Marshall.

In merito alla commedia natalizia, invece, non conosciamo una data di uscita né la trama completa. Per quello ci toccherà aspettare. Come riferito da ScreenRant, lo sceneggiatore di Love Actually non ha ancora iniziato a scrivere la storia. Inoltre non è stato annunciato chi sarà il co-protagonista maschile che affiancherà Melissa McCarthy in questa nuova ed imperdibile avventura di Natale.

Noi ovviamente vi riferiremo tutte le novità e fino ad allora…stay tuned!

