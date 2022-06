Prestazioni del AMD RDNA3: novità al Financial Analyst Day

Al Financial Analyst Day 2022 di AMD, tenuto nella giornata di ieri, sono state rivelate le prestazioni del AMD RDNA3 ed una grandiosa novità

Nella giornata di ieri si è tenuto il Financial Analyst Day 2022 di AMD, nel quale sono state date ulteriori informazioni sulle prestazioni del AMD RDNA3. Già da tempo teniamo sotto osservazione questa nuova tecnologia per le GPU Radeon, rivelando informazioni sulla memoria che avrà a disposizione e la sua interfaccia DisplayPort 2.0 innovativa. Alla conferenza sono finalmente state annunciate le prestazioni del AMD RDNA3.

L’annuncio su AMD RDNA3

La multinazionale di Santa Clara ha affermato che la nuova tecnologia della famiglia Radeon avrà un aumento prestazionale di circa il 50% rispetto il suo predecessore. L’aumento delle prestazioni del AMD RDNA3 è molto simile all’aumento constatato nel passaggio da RDNA a RDNA2. Con questa mossa, AMD sembrerebbe voler tornare a dominare la fascia alta del mercato delle schede grafiche, accontentando anche tutti gli appassionati di AMD Radeon. Il ritorno della multinazionale è inaspettato e riteniamo che potrebbe portare grandi novità nel settore. Inoltre, l’azienda ha inoltre ampiamente dettagliato le varie nuove specifiche che renderebbero possibile il notevole aumento delle prestazioni del AMD RDNA3.

Tra i dettagli, AMD ha dichiarato di aver riprogettato l’unità di calcolo con RDNA3 per aumentare il suo IPC. Anche la pipeline grafica è destinata a ricevere alcuni importanti cambiamenti. Con RDNA3, la società sta raddoppiando la sua tecnologia di memoria cache on-die, utilizzando la tecnologia di prossima generazione Infinity Cache. Si vocifera che questa nuova soluzione architetturale dovrebbe operare a larghezze di banda più elevate.

Un importante annuncio

A quanto pare, RDNA3 sarà basato esclusivamente su 5 nm. Ma la società ha effettuato un altro importante annuncio, ovvero una nuova tecnologia che si baserà su un’architettura più avanzata dei 5 nm. AMD ha dichiarato che lancerà sul mercato nei prossimi anni AMD RDNA4.

AMD RDNA3 dovrebbe debuttare nella seconda metà del 2022, mentre l’uscita di AMD RDNA4 è prevista nel 2024, il che fa pensare che i progettisti sono già a lavoro da tempo.

Più si avvicina l’uscita della nuova tecnologia per schede grafiche Radeon e sempre più prestazioni del AMD RDNA3 vengono rivelate. E voi cosa ne pensate di questa novità di casa AMD? Acquisterete il nuovo “Navi 31” o resterete in attesa della prossima generazione “Navi 4x”? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre aggiornati.