G.SKILL annuncia i kit di memoria DDR5-6000 CL28 a bassissima latenza

L‘azienda G.SKILL è lieta di annunciare le specifiche a bassissima latenza delle memorie DDR5-6000 CL28-36-36-96 in kit da 32GB e 64GB

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. è il marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. L’azienda ha annunciato le specifiche a bassissima latenza delle memorie DDR5-6000 CL28-36-36-96 in kit da 32GB (2x16GB) e 64GB (2x32GB).

Inoltre, son state presentate le specifiche delle memorie DDR5-6000 CL28-38-38-96 in kit da 48GB (2x24GB) e 96GB (2x48GB) della nuova serie Trident Z5 Royal Neo. Progettate per piattaforme AMD AM5 compatibili. Con tecnologia AMD EXPO, che semplifica l’overclock della memoria nel BIOS; questo kit di memoria con prestazioni da overclock e tempi ridotti è la soluzione di memoria DDR5 ideale per gli appassionati e gli overclocker.

Dettagli sulle nuove memorie DDR5-6000 CL28-36-36-96

Per gli appassionati e gli overclocker, la temporizzazione o latenza della memoria è un fattore chiave per spremere le prestazioni di un kit di memoria. Poiché il timing della memoria è il ritardo tra azioni specifiche, si desidera una latenza più bassa. Inoltre le prestazioni possono essere migliorate trovando la migliore combinazione di velocità e latenza della memoria.

Questa nuova specifica di memoria DDR5-6000 CL28 mira a fornire una combinazione più ottimizzata sulle piattaforme AMD AM5 compatibili. Garantendo prestazioni migliori rispetto alla velocità e alla latenza della memoria DDR5 standard di DDR5-4800 CL40.

Supporto e disponibilità di AMD EXPO

Questa nuova specifica supporta la tecnologia AMD EXPO (Extended Profile for Overclocking) per un facile overclocking della memoria. Ciò avviente tramite il BIOS della scheda madre. Sarà distribuita ai partner G.SKILL di tutto il mondo a partire da agosto 2024.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate G.SKILL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).