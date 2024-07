Visions of Mana: disponibile la demo per PC e console

Square Enix ha rilasciato poche ore fa la demo di Visions of Mana, nuovo JRPG della serie Mana, disponibile per tutte le piattaforme

Con il rilascio della demo di Visions of Mana, Square Enix offre ai giocatori l’opportunità di toccare con mano quanto sarà offerto dal nuovo JRPG in uscita il 29 Agosto su Steam, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X/S. In questo nuovo capitolo della serie Mana, seguiremo le vicende dei due protagonisti Hinna, nominata da poco Alm del fuoco, e Val, guardia del corpo e suo amico di infanzia, nel loro viaggio verso l’Albero del Mana, un pellegrinaggio che non può non richiamare alla mente quanto visto in Final Fantasy X.

Visions of Mana: cosa offre la demo

In questa versione dimostrativa, Square Enix concede ai giocatori uno sguardo ravvicinato al mondo e alle meccaniche di Visions of Mana. La demo prevede infatti alcune fasi esplorative e alcuni combattimenti, permettendo al giocatore di immergersi, seppur temporaneamente, nel mondo di gioco.

I progressi ottenuti nella demo non saranno traferiti nel gioco principale ma, portandola a termine, avrete la possibilità di ricevere 3 armi al termine del primo capitolo:

Gladius (una spada piccola per Val)

(una spada piccola per Val) Falx (uno spadone per Val)

(uno spadone per Val) Horn Lance (una lancia per Val)

Queste armi potranno comunque essere ottenute nel corso dell’avventura anche senza aver giocato la demo, ma solo in fasi leggermente più avanzate.

Nei prossimi giorni vi porteremo un’analisi più approfondita dei contenuti della demo, per cui rimanete sintonizzati su Tuttotek.it

Ricordiamo a tutti che Visions of Mana sarà disponibile fra un mese, il 29 Agosto 2024 su Steam (qui un’analisi dei requisiti minimi e consigliati per la versione PC), PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X/S (purtroppo non al Day1sul Game Pass).

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming!