Epos lancia le nuova serie cuffie IMPACT 1000

IMPACT 1000 la nuova serie di cuffie rivoluzionarie, dedicate a chi lavora in ambienti Open Space, integra funzionalità di ultimissima generazione per ridurre l’affaticamento cerebrale

EPOS, il marchio premium di audio e video leader al mondo, presenta la nuova serie IMPACT 1000, le cuffie Bluetooth on-ear a prova di futuro.

Scopriamo insieme tutti i particolari di questa nuova Epos Impact 1000

IMPACT 1000 è la prima cuffia progettata per rispondere alle sfide per chi opera in ambienti open space. Questa cuffia, particolarmente adatta per la conversazione, garantisce che tutti coloro che partecipano alla chiamata possano rimanere concentrati sul dialogo riducendo al minimo il dispendio di energia per ascoltare e comprendere l’essenziale.

EPOS IMPACT 1000 è stata studiata per aiutare il cervello ad ascoltare e a capire, anche se solo uno dei partecipanti alla chiamata si trova in un ambiente rumoroso. Questo riduce l’affaticamento cerebrale di tutte le parti coinvolte grazie all’ANC ibrido adattivo e al pickup vocale adattivo alimentato dalla tecnologia EPOS AI.

Le nuove cuffie IMPACT 1000, sfruttano la tecnologia di intelligibilità vocale e la tecnologia di apprendimento automatico, per identificare quali suoni devono essere soppressi nell’ambiente dell’utente e quali devono essere migliorati. Questa soluzione combinata, unica nel suo genere, aiuta ad affrontare le sfide degli ambienti di lavoro tra i più diffusi al mondo consentendo, a chi lavora in ambienti open space, di bloccare i rumori indesiderati e di creare esperienze di lavoro prive di disturbi per tutte le parti partecipanti ad una chiamata.

La nuova serie IMPACT 1000, testimonia la missione di EPOS di perfezionare le esperienze audio: sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie, attenua l’affaticamento cerebrale riducendo i suoni di disturbo e consente di sbloccare nuovi livelli di produttività e prestazioni.

Soluzioni EPOS basate su una serie di combinazione tecnologiche all’avanguardia

EPOS BrainAdapt technology: le soluzioni EPOS basate su questa combinazione di tecnologie all’avanguardia, migliorano le prestazioni cognitive e riducono l’affaticamento cerebrale grazie all’Active Noise Cancellation (ANC) adattivo e al pick-up vocale e, grazie all’EPOS AI, la chiarezza del parlato è assicurata.

EPOS AI: la tecnologia di apprendimento automatico di EPOS, analizza gli ambienti degli utenti 32.000 volte al secondo per sopprimere i suoni di disturbo e migliorare l’audio per garantire che solo i suoni rilevanti arrivino all’interlocutore.

Active Noise Cancellation (ANC): dotate di sistema ANC ibrido adattivo, le nuove Epos IMPACT 1000 garantiscono il blocco dei suoni di sottofondo indesiderati per consentire conversazioni indisturbate e ridurre l’affaticamento cerebrale.

Diversi livelli di funzionalità intelligenti: la tripla connettività Bluetooth, consente agli utenti di rimanere connessi a tre dispositivi contemporaneamente per consentire il movimento durante una chiamata. Le funzioni TalkThrough consentono agli utenti di comunicare con i colleghi senza rimuovere le cuffie, mentre l’illuminazione a 360°, segnala quando l’utente è impegnato in una chiamata.

Progettate per il comfort: gli utenti possono godere di un utilizzo confortevole delle nuove Impact 1000 per tutta la durata del giorno grazie al design leggero, ai morbidi cuscinetti, all’imbottitura dell’archetto e al Super Wideband per un suono naturale. La facilità d’uso è totale grazie alla base di ricarica senza contatto, ai controlli intuitivi sulle cuffie e a una serie di funzioni intelligenti.

La nuova EPOS IMPACT 1000, è una cuffia di alta gamma progettata per affrontare le sfide che si presentano lavorando in ambienti di lavoro moderni.

Grazie alle sue potenti tecnologie e alle funzioni di facile utilizzo, attenuano l’affaticamento cerebrale, riducono i suoni di disturbo e consentono agli utenti di raggiungere nuovi livelli di produttività e prestazioni.

Theis Mørk, VP Product Management di EPOS, afferma: “La nuova IMPACT 1000, è una cuffia che segna un vero e proprio cambiamento di paradigma. Mentre le aziende affrontano le complessità dell’organizzazione degli open space, è fondamentale investire in prodotti che offrano vantaggi a lungo termine sia per i dipendenti che per i profitti dell’azienda. Grazie alle nostre tecnologie all’avanguardia, la serie IMPACT 1000 è la soluzione a lungo termine per i professionisti che basano il proprio lavoro sulla conversazione e per ottenere risultati migliori anche in ambienti difficili. Questo ultimo modello della linea IMPACT, testimonia il nostro impegno a fornire soluzioni durevoli ad alte prestazioni che soddisfino le esigenze in evoluzione e riducano la fatica dell’ascolto dei team di lavoro”.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove Epos?