Dell Technologies: annunciate 3 importanti novità per il brand!

Dell Technologies presenta 3 importanti novità, sul fronte Snowflake, il lancio di nuovi Solar Community Hub, e multi-cloud

Prima novità di Dell Technologies e la sua collaborazione con la Data Cloud company Snowflake, collaboreranno insieme difatti per connettere i dati residenti sullo storage enterprise Dell, al vertice del proprio settore, con Snowflake Data Cloud. Questa collaborazione, assoluta novità nel settore, permetterà ai clienti di operare con maggiore flessibilità negli ambienti multi-cloud, di rispettare i requisiti legati alla sovranità dei dati e ottenere facilmente insight dai dati.

I clienti di Dell e di Snowflake potranno utilizzare i dati on-prem residenti su storage a oggetti Dell con Snowflake Data Cloud mantenendo i dati localmente o copiandoli su cloud pubblici. Le due società effettueranno le necessarie integrazioni di prodotto e attività go-to-market congiunte nella seconda metà del 2022. Queste le parole di ha dichiarato Jeff Boudreau, presidente dell’Infrastructure Solutions Group di Dell Technologies.

In qualità di leader nel data storage, Dell Technologies fornisce ai clienti gli strumenti necessari per estrarre insight dai loro dati ovunque questi risiedano. Grazie a questa collaborazione tra sistemi storage on-prem e Snowflake Data Cloud siamo in grado di ampliare l’ecosistema dei provider SaaS di Dell per ottenere insight sia on-prem sia nei cloud pubblici

Dell collaborerà inoltre con Computer Aid, Intel e Microsoft nella realizzazione di 25 hub alimentati a energia solare in tre continenti. Le soluzioni utilizzate negli hub avranno tecnologia Dell per rispondere alle esigenze specifiche delle diverse comunità. Il primo hub di Boa Esperança, in Brasile, supporterà la comunità locale e affronterà il problema della deforestazione

Dell Technologies, in collaborazione con Computer Aid, Intel e Microsoft, ha annunciato l’iniziativa Solar Community Hubs, un’evoluzione del proprio programma Solar Learning Labs. Andando oltre la tecnologia finalizzata esclusivamente a scopi didattici, gli hub migliorano l’accesso alla tecnologia, all’assistenza sanitaria e alle competenze della forza lavoro nelle comunità situate nelle aree remote di tutto il mondo.

Christian Kleinerman, senior vice president of product di Snowflake;

La mission di Snowflake è quella di consentire alle aziende di mobilitare i dati permettendo loro di eliminare la frammentazione e i silos, riunendo cloud applicativi e infrastrutturali in un unico sistema, aperto e accessibile. La collaborazione con Dell permetterà alle aziende di ottenere più valore dai loro dati on-prem facendo leva sulle performance e sulla semplicità della piattaforma Snowflake e sulle potenti capacità di collaborazione offerte da Snowflake Data Cloud

I Solar Community Hub saranno realizzati con soluzioni basate su tecnologia Dell, introducendo il 5G, l’edge computing e altri servizi, gestiti direttamente dalle comunità, in modo da rispondere alle necessità specifiche di ciascuna di esse. Gli hub daranno accesso ad acqua ed elettricità, assistenza sanitaria e risorse per la conservazione ambientale. I membri delle comunità potranno anche avvalersi di training per lo sviluppo di competenze tecniche, sostegno all’imprenditorialità, formazione, orientamento professionale e servizi a supporto della creazione di posti di lavoro e della sostenibilità finanziaria. In merito ha dichiarato Cassandra Garber, VP of Environmental and Social Governance di Dell Technologies;

Gli studi dimostrano che l’impatto più significativo inizia con l’empowerment delle comunità locali. Grazie ai Solar Community Hub, le comunità potranno accedere a risorse e infrastrutture affrontando i problemi più urgenti. Questa evoluzione mette al centro le esigenze delle comunità, e siamo entusiasti di assistere – e di prendere parte – all’impatto che queste collaborazioni avranno in tutto il mondo

Dell Technologies ha recentemente inaugurato il primo Solar Community Hub in Brasile, a Boa Esperança, in collaborazione con la Foundation for Amazon Sustainability (FAS), fornendo strumenti digitali come sistemi Latitude Rugged, desktop, server, proiettori e Wi-Fi a circa dodici comunità fluviali e tribù indigene dell’Amazzonia. Gli abitanti di queste comunità, che in precedenza erano costrette a lunghi trasferimenti per usufruire di scuole e servizi moderni, possono adesso proseguire i loro programmi didattici, seguire corsi professionali, frequentare l’università e prepararsi al mercato del lavoro senza doversi più allontanare da casa.

L’hub è stato progettato intorno al concetto della circolarità utilizzando container riconvertiti, mobili e legno proveniente da fonti sostenibili, oltre a pannelli solari per consentire ai dispositivi di funzionare principalmente mediante energia rinnovabile. I partecipanti al progetto prendono parte al programma Bolsa Floresta della FAS, un’iniziativa pubblica dello Stato dell’Amazzonia introdotto nel 2008 per ridurre la deforestazione attraverso la creazione di comunità.

Dell collabora attualmente con circa 60 partner strategici a livello mondiale, tra i quali Computer Aid, l’organizzazione no-profit coinvolta nello sviluppo dei Solar Community Hub, che aiuta a identificare i luoghi e i partner locali per trasformare gli hub da progetto a realtà. Dal 2011, Dell e Computer Aid lavorano insieme per supportare 24 Solar Learning Lab che raggiungono ogni anno 18.000 studenti e residenti delle comunità del Brasile, della Colombia, del Kenya, del Marocco, della Nigeria e del Sudafrica. Dell opera inoltre con clienti e partner – come Intel e Microsoft – oltre ad altri stakeholder per fornire alle comunità risorse aggiuntive e competenze sulla base delle specifiche necessità locali. Partner e clienti possono adesso unirsi a Dell Technologies e Computer Aid per sostenere la diffusione dei Solar Community Hub nei prossimi anni.

Presentate inoltre le nuove esperienze cloud, un ampliamento del proprio ecosistema e nuove proposte che aiutano i clienti a gestire e proteggere le loro applicazioni all’interno dei data center e degli ambienti multi-cloud. Queste novità sono state studiate per supportare le aziende a conservare, proteggere e controllare facilmente dati e applicazioni su una crescente quantità di piattaforme e ambienti. Secondo un recente report di Gartner, la spesa complessiva globale per la sicurezza delle informazioni e la gestione del rischio raggiungerà alla fine del 2022 la soglia di 168 miliardi di dollari contro gli oltre 13 miliardi del 20211. In questo contesto in cui la cyber protection rappresenta sempre più una priorità, Dell presenta nuove opzioni per il cyber recovery gestito e per le soluzioni di cyber recovery su cloud pubblico per gli ambienti multi-cloud.

I nostri clienti necessitano di ridurre la complessità e ricercano soluzioni che utilizzino un approccio comune alla gestione dei dati ovunque si trovino, dai cloud pubblici ai data center fino all’edge. Stiamo predisponendo un portfolio di software e servizi che semplificano gli ambienti e le proposte on-prem e multi-cloud

Ha dichiarato Chuck Whitten, co-chief operating officer di Dell Technologies.

Dell propone esperienze cloud per il cyber recovery in ambienti on-prem e nei cloud pubblici, ampliando il portfolio APEX introducendo APEX Cyber Recovery Services. Il primo di una serie di nuove soluzioni full stack APEX che forniscono un’esperienza cloud, APEX Cyber Recovery Services semplifica il ripristino in seguito ad attacchi di tipo cyber. Per le finalità di cyber recovery Dell gestisce le operazioni di vault con frequenza quotidiana e si affianca al cliente nelle procedure di ripristino dei dati. La soluzione viene fornita da Dell in modalità as-a-Service con configurazioni standardizzate, opzioni di recovery semplificato con l’assistenza di Dell e le competenze acquisite da quasi 2.000 soluzioni di vault isolati implementati in tutto il mondo.

A seguito della presentazione di Project Alpine lo scorso gennaio, Dell ha dimostrato come il proprio software storage possa essere utilizzato nei cloud pubblici come AWS e Azure. Project Alpine implementa la mobilità dei dati e l’omogeneità delle operazioni attraverso ambienti on-prem e cloud pubblici. Le aziende possono utilizzare facilmente o dotarsi velocemente di servizi e software storage Dell caratterizzati da efficienza, protezione e alte prestazioni nel cloud pubblico grazie allo storage enterprise più apprezzato nel settore.

Con il software storage Dell nel cloud pubblico, i clienti possono spostare i dati verso il cloud e avvalersi di servizi analitici cloud-based. Gli sviluppatori possono scrivere applicazioni “write once, deploy anywhere” ovunque sia necessario creare un’esperienza omogenea cloud-native attraverso molteplici cloud pubblici differenti.

