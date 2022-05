Computex 2022: ASUS annuncia la sua presenza  

ASUS annuncia oggi la sua presenza al Computex 2022 in modo digitale. Metterà in mostra 24 nuovi prodotti. Tra questi abbiamo computer portatili, PC, display, accessori e prodotti per il networking di ASUS, ROG e ProArt.

ASUS ha annunciato la sua presenza online al Computex 2022. L’azienda garantisce la sua presenza virtuale con uno stand online gestito dalla piattaforma DigitalGo e pagine espositive ASUS e ROG sulla piattaforma Cyberworld. Utilizzerà il suo palcoscenico alla rinomata fiera di Taipei, che si terrà dal 24 al 27 Maggio 2022. Qui svelerà una serie di miglioramenti in termini di prestazioni e innovazione in tutta la propria offerta, comprese le anteprime di numerosi nuovi prodotti.

Tra le principali novità che saranno mostrate avremo:

La linea di notebook ExpertBook ,

, Il monitor ROG Swift 500Hz NVIDIA G-SYNC Esports Gaming Monitor with Reflex

La scheda madre AMD ROG Crosshair X670E Extreme.

L’azienda ASUS è un leader tecnologico globale che fornisce i dispositivi, i componenti e le soluzioni più innovative e intuitive al mondo per offrire esperienze incredibili che migliorano la vita delle persone ovunque esse si trovino. Con un team di 5.000 esperti di ricerca e sviluppo interni. Essa è famosa in tutto il mondo per la continua reimmaginazione delle tecnologie di oggi per il mondo di domani. Ottiene ogni giorno più di 11 riconoscimenti per la qualità, l’innovazione e il design ed è annoverata tra le “World’s Most Admired Companies” di Fortune. La presenza virtuale del brand alla rinomata fiera di Taipei (qui per maggiori informazioni) metterà in mostra 24 prodotti innovativi e ad alte prestazioni attraverso due piattaforme online in un’unica esperienza coinvolgente

Punti chiave

Gli stand digitali accessibili tramite DigitalGo e Cyberworld mostreranno tutte le novità di ASUS. Una vasta gamma di prodotti. In mostra i più recenti computer portatili, PC, display, accessori e prodotti per il networking di ASUS, ROG e ProArt. In più nuovi prodotti innovativi, come ROG Crosshair X670E Extreme, ASUS ExpertBook B7 (B7402FBA), ASUS RT-AXE7800.

L’ampia gamma di innovazioni includerà i più recenti computer portatili per creators, per il gaming e per le aziende, PC desktop e AiO ad alte prestazioni. Una scheda madre gaming di fascia alta, abbracciando i brand ASUS, ROG e ProArt. ASUS presenterà inoltre monitor portatili con assoluta fedeltà cromatica, diversi accessori e potenti soluzioni per il networking.

PC per creators

L’ASUS ha presentato le sue ultime novità dall’evento di lancio The Pinnacle of Performance del 9 Maggio 2022. Sul fronte della gamma Zenbook, sono presenti tre modelli chiave. Il primo è lo Zenbook Pro 16X OLED (UX7602), lo Zenbook più potente di sempre, con il design AAS Ultra che favorisce il flusso d’aria e ridefinisce le prestazioni ottenibili in un laptop per creator così sottile. Il Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) con display più grandi e luminosi, ScreenPad™ Plus di nuova generazione che migliora il flusso di lavoro e design AAS Ultra. Infine abbiamo lo Zenbook S13 OLED (UM5302), che racchiude la massima portabilità, versatilità e potenza in un design elegante e un peso di 1 kg.

Vivobook

Per quanto riguarda la gamma Vivobook, ASUS porta al Computex la serie Vivobook Pro, con display OLED da 120 Hz, all’avanguardia e processori Intel Core i9 H-Series di 12a generazione o AMD Ryzen 9 H-Series.. Inoltre, è stata presentata la serie Vivobook S, con design ultrasottile, elegante e colorato, display OLED da 120 Hz e processori Intel Core i9 H-Series di 12a generazione o AMD Ryzen 9 H-Series.

Questa serie di innovazioni comprende una linea di notebook ad alte prestazioni e orientati ai creativi, con un’entusiasmante gamma di nuove funzionalità.

ROG

L’ASUS utilizzerà la sua presenza virtuale al Computex 2022 anche per mettere in evidenza i più recenti laptop da gioco ROG. Tra questi, il ROG Strix SCAR 17 SE (G733), svelato durante l’evento di lancio For Those Who Dare: Boundless del 17 maggio 2022. Questo stabilisce un nuovo standard per i portatili da gaming ad alte prestazioni con componenti all’avanguardia e un sistema di raffreddamento allo stato dell’arte.

Verranno inoltre messi in mostra altri portatili da gioco. Tra questi avremo ROG Zephyrus G14 (GA402), ROG Zephyrus Duo 16 (GX650) e ROG Flow Z13 (GZ301), completo della GPU esterna ROG XG Mobile. La linea di schede madri da gioco ROG sarà rappresentata da ROG Crosshair X670E Extreme. Questa scheda, annunciata di recente e fiore all’occhiello del brand, impiega il chipset AMD X670 di nuova generazione per offrire le massime prestazioni agli appassionati di giochi desktop.

Soluzioni commerciali complete

La vetrina di ASUS al Computex 2022 includerà le ultime soluzioni dedicate alle aziende, presentando una gamma completa di strumenti versatili e innovativi per professionisti, imprese, dipartimenti governativi e mondo dell’istruzione.

ExpertBook B7 Flip (B7402FBA) è un laptop di livello enterprise progettato per accelerare il business. Ha una connettività 5G e un ampio display touch 16:10 con stilo in un design con cerniera a 360 gradi.

è un laptop di livello enterprise progettato per accelerare il business. Ha una connettività 5G e un ampio display touch 16:10 con stilo in un design con cerniera a 360 gradi. Chromebook Flip CX5 (CX5601FBA) consente di ottenere immagini perfette e creatività senza limiti. Questo grazie al formato 16:10, al rapporto schermo/corpo dell’87% e al processore Intel Core i7 di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe e 16 GB di memoria, che lo rendono ideale per creativi e studenti.

consente di ottenere immagini perfette e creatività senza limiti. Questo grazie al formato 16:10, al rapporto schermo/corpo dell’87% e al processore Intel Core i7 di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe e 16 GB di memoria, che lo rendono ideale per creativi e studenti. ExpertCenter D9 SFF (D900SD) è un PC desktop di livello aziendale. Questo garantisce la protezione dei dati e la gestibilità dei dispositivi grazie alle tecnologie Intel vPro e SIPP. Ha un design che non richiede attrezzi studiati per facilitare la manutenzione e gli aggiornamenti. Infine, è dotato di un’unità PSU 80 PLUS Platinum con un’efficienza fino al 92% per un minimo dispendio di energia.

è un PC desktop di livello aziendale. Questo garantisce la protezione dei dati e la gestibilità dei dispositivi grazie alle tecnologie Intel vPro e SIPP. Ha un design che non richiede attrezzi studiati per facilitare la manutenzione e gli aggiornamenti. Infine, è dotato di un’unità PSU 80 PLUS Platinum con un’efficienza fino al 92% per un minimo dispendio di energia. AiO A3 (A3402WBA) è un PC all-in-one dallo stile elegante, dotato di un display con un rapporto schermo/corpo dell’88% e alimentato dai più recenti processori Intel Core di 12a generazione. Vanta inoltre una connettività versatile, tra cui USB 3.2 Type-C.

è un PC all-in-one dallo stile elegante, dotato di un display con un rapporto schermo/corpo dell’88% e alimentato dai più recenti processori Intel Core di 12a generazione. Vanta inoltre una connettività versatile, tra cui USB 3.2 Type-C. Anche i rinnovati Mini PC ASUS ExpertCenter PN52 e PN64 sono presenti alla mostra virtuale. Questi mini PC da 1 litro combinano in modo sublime prestazioni ed estetica. Dotati di un esclusivo chassis a coste e bordi smussati e i più recenti processori Intel e AMD, supporto quad-display e cancellazione del rumore AI bidirezionale integrata per una comunicazione vocale online cristallina.

Display e accessori

A sottolineare l’ampiezza e la flessibilità delle soluzioni ASUS, la presenza virtuale dell’azienda al Computex 2022 includerà un ricco set di soluzioni. Tra queste avremo:

Il nuovo ASUS ProArt Display OLED PA27DCE, un monitor OLED 4K UHD da 27 pollici per creativi e professionisti. Dotato di profondità di colore reale a 10 bit, supporto HLG e HDR10, copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99% e un tempo di risposta di appena 0,1 ms per prestazioni eccezionali ed una resa delle immagini incredibilmente accurata.

un monitor OLED 4K UHD da 27 pollici per creativi e professionisti. Dotato di profondità di colore reale a 10 bit, supporto HLG e HDR10, copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99% e un tempo di risposta di appena 0,1 ms per prestazioni eccezionali ed una resa delle immagini incredibilmente accurata. ASUS ZenScreen MB249CE è invece un monitor portatile IPS FHD antiriflesso da 23,8 pollici con altoparlanti e amplificatore intelligente integrati. Il tutto è racchiuso in un design elegante e sottile, dallo spessore di soli 17,7 mm ed un peso inferiore ai 3 kg. Progettato per garantire assoluta portabilità e versatilità, integra una pratica maniglia per il trasporto e, in una versione ancora successiva, sarà anche dotato di un morsetto a C per l’installazione sulla scrivania.

è invece un monitor portatile IPS FHD antiriflesso da 23,8 pollici con altoparlanti e amplificatore intelligente integrati. Il tutto è racchiuso in un design elegante e sottile, dallo spessore di soli 17,7 mm ed un peso inferiore ai 3 kg. Progettato per garantire assoluta portabilità e versatilità, integra una pratica maniglia per il trasporto e, in una versione ancora successiva, sarà anche dotato di un morsetto a C per l’installazione sulla scrivania. ASUS SmartO Mobile Mouse MD200 è un mouse progettato su misura per supportare al meglio l’utente durante il lavoro, garantendo prestazioni più veloci e più intelligenti su qualsiasi superficie, compreso il vetro. Sul fronte networking, il nuovo ASUS RT-AXE7800 si presenta come un evoluto router tri-band dotato di tecnologia WiFi 6E e in grado di trasmettere dati fino a 7800 Mbps con supporto per la banda a 6 GHz, canali a 160 MHz e 1024-QAM per connessioni wireless ultraveloci.

Networking

Sarà presente anche ASUS Dual 4K USB-C Dock. Una docking station 5-in-1 compatta, portatile ed elegante che offre doppia uscita per display 4K, 100 W Power Delivery pass-through, trasferimenti a 10 Gbps su USB-C e USB Type-A e gigabit Ethernet. ASUS Pen 2.0, con sensibilità alla pressione di 4096 livelli per creare le linee più sottili e i tratti più ampi. Infine, il caricabatterie ASUS 100W GaN a 3 porte con tecnologia al nitruro di gallio e circa il 20% più piccolo di un caricabatterie tradizionale della sua categoria.

Dispositivi presentati

ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)

ASUS Zenbook S 13 OLED (UM5302)

ASUS Vivobook Pro 16X OLED (N7601/M7601)

ASUS Vivobook S 14 OLED (S5402/M5402)

ASUS ExpertBook B7 (B7402FBA)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601FBA)

ASUS ExpertCenter D9 SFF Desktop (D900SD)

ASUS AiO A3 (A3402WBA)

ASUS ExpertCenter PN52

ASUS ExpertCenter PN64

ROG Strix SCAR 17 SE (G733)

ROG Zephyrus G14 (GA402)

ROG Zephyrus Duo 16 (GX650)

ROG Flow Z13 (GZ301) and XG Mobile External GPU

ROG Crosshair X670 Extreme

ASUS ProArt Display OLED PA27DCE

ASUS ZenScreen MB249CE

ASUS RT-AXE7800

ASUS SmartO Mobile Mouse MD200

ASUS Dual 4K USB-C Dock

ASUS Pen 2.0

ASUS 100W 3-port GaN Charger

E tu cosa ne pensi di questi nuovi dispositivi ASUS ? Dicci la tua lasciando un commento qui sotto e continua a seguire tuttoteK per restare sempre informato sul mondo delle tecnologia (e non solo!).