BIOSTAR: presentato il nuovo sistema applicativo MS-J6412

BIOSTAR ha presentato il nuovo sistema applicativo MS-J6412. Garantisce calcoli ad alte prestazioni e senza rumore, per applicazioni industriali

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, presenta oggi il sistema applicativo MS-J6412. Progettato per soddisfare le crescenti esigenze dell’informatica industriale moderna, offrendo una soluzione di sistema embedded senza ventole. Ideale per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui gateway, sistemi KIOSK, dispositivi di comunicazione di rete, sensori gate, sistemi IoT e, in particolare, AI edge.

MS-J6412 si distingue per il suo design straordinariamente compatto, con dimensioni di soli 160x130x52 mm, che lo rende la scelta ideale per gli spazi di lavoro in cui ogni centimetro quadrato conta. Presenta un robusto processore quad-core Intel Elkhart Lake SoC J6412 e al supporto per la memoria DDR4 fino a 32 GB. Questo sistema non solo eccelle nella conservazione dello spazio, ma offre anche prestazioni e capacità straordinarie, unendo perfettamente economia di spazio e potenza di calcolo.

Dettagli sul nuovo BIOSTAR MS-J6412

Grazie alla superiore capacità ingegneristica di BIOSTAR, il sistema applicativo MS-J6412 emerge come esempio di efficienza e silenziosità. Vanta un consumo energetico eccezionalmente basso, con un consumo di soli 0,03 kW all’ora durante le normali operazioni, sottolineando il suo impegno per l’efficienza energetica e la sostenibilità. Inoltre, MS-J6412 è dotato di un design privo di ventole, che garantisce un’esperienza di elaborazione silenziosa adatta agli ambienti sensibili al rumore.

Questo design innovativo elimina il rumore e mantiene le temperature ottimali grazie al sistema di raffreddamento avanzato, anche in caso di carichi di lavoro elevati. Questa combinazione di basso consumo energetico e raffreddamento silenzioso ed efficiente rende l’MS-J6412 una scelta di spicco nel mercato odierno, attento all’ambiente e alle prestazioni.

Il sistema applicativo MS-J6412 eccelle per le sue complete capacità di rete wireless e cablata in termini di connettività e flessibilità. Supporta in modo robusto schede SIM 4G/5G e un modulo WiFi, garantendo una connettività wireless continua e ininterrotta per un’ampia gamma di dispositivi IoT. Questa caratteristica è fondamentale per mantenere connessioni continue e affidabili, essenziali per l’attuale panorama digitale interconnesso. Inoltre, il sistema è dotato di quattro porte COM, che semplificano l’integrazione con i sistemi POS e vari altri dispositivi, aumentando in modo significativo l’efficienza operativa.

A completamento di queste caratteristiche, MS-J6412 è dotato di due porte LAN Intel da 2,5 GbE, che ne migliorano la capacità di rete. Queste porte consentono una solida rete interna e connessioni Internet esterne affidabili, costituendo la spina dorsale di operazioni e collaborazioni aziendali senza soluzione di continuità. Questa combinazione di opzioni di connettività avanzate rende l’MS-J6412 uno strumento versatile e potente in qualsiasi ambiente industriale o commerciale in cui la comunicazione e il trasferimento dei dati sono essenziali

La soluzione adatta al “multitasking”

Il sistema applicativo MS-J6412 è in grado di gestire diverse esigenze visive, supportando la risoluzione 4K e le configurazioni a doppio monitor. Questa capacità garantisce agli utenti la possibilità di gestire in modo efficiente più attività contemporaneamente. Sia che si tratti di streaming di contenuti ad alta definizione o di progetti complessi e sfaccettati, le porte HDMI e VGA del sistema, supportate dalla grafica Intel UHD, consentono di ottenere risultati visivi vividi e senza interruzioni. Questa caratteristica migliora l’esperienza dell’utente offrendo immagini cristalline e la flessibilità di estendere i display, rendendo l’MS-J6412 la scelta ideale per gli ambienti in cui i dettagli visivi e il multitasking sono fondamentali.

BIOSTAR MS-J6412 rappresenta una soluzione all’avanguardia per una varietà di applicazioni industriali, combinando compattezza, efficienza, silenziosità e connettività eccezionale. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, studiate per soddisfare le esigenze dinamiche dell’informatica moderna, è destinato a rivoluzionare il modo in cui le industrie si approcciano alla tecnologia. Disponibile da subito sul mercato, MS-J6412 è destinato a cambiare le carte in tavola nel settore dell’informatica industriale, offrendo prestazioni impareggiabili in un design elegante e poco ingombrante. Questo lancio riafferma l’impegno di BIOSTAR nel fornire soluzioni innovative e di alta qualità che superano i confini della tecnologia e dell’efficienza.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo sistema applicativo BIOSTAR MS-J6412? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).