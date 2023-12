OPPO Reno10 Series: alleati perfetti nelle feste natalizie!

La nuova serie OPPO Reno10 è l’alleato perfetto per fermare nel tempo i momenti speciali di queste festività natalizie

In queste vacanze invernali, OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, ti accompagna in ogni avventura con la potente OPPO Reno10 Series, progettata per catturare e condividere ogni momento indimenticabile delle tue esperienze invernali, dalle lunghe passeggiate in montagna, alle emozionanti sessioni di sci e snowboard fino ai momenti speciali in compagnia dei propri cari durante le festività natalizie. I nuovi device della Reno10 Series, OPPO Reno10 e OPPO Reno10 Pro, sono gli alleati perfetti per immortalare ogni momento queste vacanze invernali senza mai rimanere a corto di carica.

OPPO Reno10 Pro: caratteristiche principali

OPPO Reno10 Pro 5G, grazie a SUPERVOOC Flash Charge da 80W, raggiunge il 100% in soli 28 minuti, permettendo di cogliere ogni istante senza preoccuparsi della batteria. Per la prima volta, il chip SUPERVOOC S è stato introdotto, riducendo lo spazio occupato dai componenti di ricarica rapida fino al 45%, garantendo un’efficienza di scarica del 99,5%. Inoltre, con la batteria da 4.600 mAh, sarà possibile godere di un’autonomia eccezionale, offrendo circa 1,5 giorni di utilizzo a piena carica.

Il sistema Ultra-Clear Portrait Camera System di OPPO Reno10 Pro 5G include una fotocamera principale flagship IMX890 da 50 MP, la Telephoto Portrait Camera IMX709 da 32 MP e la Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP da 112° sul retro. La fotocamera anteriore per selfie da 32 MP è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709.

OPPO Reno10: caratteristiche principali

OPPO Reno10 5G, invece, è dotato di ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, che permette di caricare la batteria da 5.000mAh al 100% in appena 47 minuti. Grazie all’esclusivo Battery Health Engine di OPPO, la durata effettiva della batteria può essere estesa fino a 1.600 cicli di carica e scarica.

La fotocamera principale da 64 MP da 1/2 pollice offre una maggiore chiarezza delle immagini, mentre la Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 MP garantisce un’esperienza di ritratto ancora più performante.

Smartphone pronti a tutto

Con la potente configurazione di questi device, si avrà sempre a disposizione un alleato fidato per catturare gli istanti più speciali. Che si stia passeggiando in montagna, conquistando la cima di una vetta, sfrecciando sugli sci o sulla tavola da snowboard, questi smartphone saranno sempre a disposizione, pronti a immortalare le emozioni e la bellezza delle proprie avventure invernali garantendo che ogni momento indimenticabile rimanga impresso nei ricordi grazie a foto straordinarie.

Grazie al comparto fotografico avanzato, della serie Reno10 sarà possibile scattare foto di famiglia in grado di trasmettere emozioni autentiche e catturare la gioia delle festività. Che si tratti di un sorriso, di momenti di gioco o delle tradizionali riunioni a tavola, la Serie Reno10 sarà l’alleato perfetto nel catturare e conservare la bellezza dei momenti trascorsi con i propri cari durante queste vacanze natalizie.

