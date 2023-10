Biostar: presentata la combo perfetta AMD Radeon RX 7700 XT e B650MT

Biostar presenta la “combo di gioco perfetta” con Biostar AMD Radeon RX 7700 XT e la scheda madre B650MT. Insieme per la miglior esperienza di gioco

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è lieta di presentare la combo di gioco di fascia media con soluzione AMD AAA: la scheda grafica BIOSTAR AMD Radeon RX 7700 XT e la scheda madre B650MT. La soluzione perfetta per i giocatori occasionali e di fascia media e per gli individui che desiderano un’esperienza di intrattenimento domestico di qualità superiore.

Costruita attorno all’architettura single-chip AMD B650 con supporto per il socket AMD AM5. La scheda madre B650MT è la scelta ideale per eseguire i più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 grazie alla sua innata capacità di estrarre le massime prestazioni in qualsiasi occasione.

Dettagli sulle Biostar AMD Radeon RX 7700 XT e B650MT

La scheda madre B650MT è l’ultima offerta di BIOSTAR per il gioco e l’intrattenimento domestico; meticolosamente realizzata per soddisfare le esigenze degli appassionati di gioco sia occasionali che di fascia media. Questa scheda madre incarna l’efficienza e la stabilità; vantando tecnologie BIOSTAR di prim’ordine come Super Hyper PWM per un’erogazione di potenza affidabile e costante. Inoltre l’innovativa ventola A.I, con un sistema di rilevamento automatico progettato per garantire prestazioni di raffreddamento ottimali e al contempo una conservazione intelligente dell’energia.

In fine, la scheda madre B650MT è in grado di ospitare fino a 96 GB di memoria DDR5, con un sostanziale aumento del 50% della larghezza di banda rispetto alle DDR4, pur mantenendo un consumo energetico inferiore.

La GPU AMD Radeon RX 7700 XT di BIOSTAR è una potenza di gioco che vanta 12 GB di memoria GDDR6 e un’interfaccia a 192 bit per prestazioni dinamiche e senza interruzioni. Costruita sulla sofisticata architettura AMD RDNA3, supporta due connessioni Display Port 2.1 e un’uscita HDMI 2.1, offrendo flessibilità per le varie esigenze di visualizzazione. Grazie a funzioni avanzate come AMD Noise Suppression e FreeSync, i giocatori possono godere di un gameplay fluido e cristallino. Altre tecnologie, come FidelityFX Super Resolution e Anti-Lag, migliorano la qualità visiva e la reattività; rendendo la RX 7700 XT la scelta migliore per i giocatori più esigenti che cercano un’esperienza di gioco coinvolgente e fluida.

La combo perfetta per i giocatori

La potente combinazione della scheda madre B650MT e della GPU AMD Radeon RX 7700 XT è una soluzione senza precedenti non solo per i giocatori. Infatti, è consigliata anche a tutti i creator di contenuti e agli utenti occasionali impegnati nel consumo quotidiano di contenuti. Questa accoppiata è in grado di cambiare le carte in tavola per gli appassionati di videogiochi, offrendo prestazioni eccezionali con frame rate più elevati, essenziali per giocare ai giochi AAA. Questi frame rate migliorati, uniti a una qualità audiovisiva coinvolgente, offrono un’esperienza di gioco fluida e profondamente coinvolgente, rendendo ogni sessione indimenticabile.

Il B650MT è un concentrato di connettività e supporta USB 3.2 Gen2 Type-C e USB 3.2 Gen1 Type-A per trasferimenti di dati rapidi ed efficienti tra i dispositivi. Supporta con orgoglio PCIe 4.0, che offre una larghezza di banda doppia rispetto a PCIe 3.0. Il PCIe 4.0 M.2 offre una latenza inferiore e una larghezza di banda di ben 64 Gb/s, due volte più veloce del PCIe 3.0 M.2.

Inoltre, gli utenti occasionali che si dedicano al consumo di contenuti potranno godere di un’esperienza piacevole e senza interruzioni; sia che si tratti di streaming di video, film o navigazione casuale, con tempi di caricamento rapidi e una fedeltà visiva ipnotizzante. Grazie al supporto della risoluzione 4K via HDMI, promette un’esperienza di intrattenimento visivamente straordinaria e coinvolgente. È ideale per gli utenti che cercano una scheda madre/GPU robusta e ricca di funzionalità per il gioco e l’intrattenimento domestico.

Biostar AMD Radeon RX 7700 XT e scheda madre B650MT

La potente accoppiata tra la scheda madre B650MT di BIOSTAR e la GPU AMD Radeon RX 7700 XT segna un salto significativo nelle esperienze di gioco, creazione di contenuti e intrattenimento di fascia media. Che siate giocatori occasionali, creatori di contenuti o utenti che richiedono streaming e navigazione senza soluzione di continuità non c’è differenza; questa combinazione dinamica è progettata per soddisfare le vostre esigenze con prestazioni ineguagliabili.

Grazie all’impegno per l’innovazione e l’eccellenza, BIOSTAR continua a fornire prodotti che ridefiniscono il valore e la qualità; promettendo agli utenti non solo prodotti ma esperienze davvero eccezionali e degne di nota. Provate la differenza con le ultime offerte di BIOSTAR, progettate pensando al futuro del gioco e dell’intrattenimento.

