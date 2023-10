Sarà diretta da Stefano Sollima la serie tv Netflix che racconterà le vicende reali, legate al Mostro di Firenze. Ecco cosa sappiamo

Il mondo cinematografico e seriale sa bene quanto successo riescano ad ottenere le serie dedicate ai serial killer. Dahmer è solo uno dei tanti esempi. Ora però, stando alle ultime notizie, anche la triste vicenda italiana legata al Mostro di Firenze verrà trasposta su schermo. Ad occuparsene sarà Stefano Sollima. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Trama | Il Mostro: una nuova serie tv Netflix sul Mostro di Firenze

Sarà una miniserie in 4 episodi quella che racconterà le terribili vicende del serial killer, la cui identità è ancora oggi avvolta nel mistero. I crimini dell’uomo (o degli uomini), ai danni di diverse coppiette appartate in auto o in tenda nelle campagne intorno a Firenze, hanno sconvolto l’ Italia per anni, a partire dal 1968, fino al 1985 . Secondo le prime anticipazioni, la sinossi ufficiale della serie recita:

Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: Il Mostro di Firenze. Una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche. Tutto terribilmente vero. Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque.

Cast e data d’uscita

La serie, diretta da Stefano Sollima e creata da quest’ultimo in collaborazione con Leonardo Fasoli, è prodotta da The Apartment ed AlterEgo. Al momento la data d’uscita è ancora sconosciuta, ci vorrà ancora un po’ di tempo per scoprirla, visto che le riprese sono tuttora in corso. Sconosciuti sono anche i nomi degli attori che parteciperanno al progetto. Ci toccherà dunque attendere, per scoprire nuovi sviluppi a riguardo. Per ora possiamo solo ipotizzare il contenuto di questa nuova uscita, basandoci sulla sinossi, da cui si deduce l’importanza data ad un elemento molto caro al pubblico: la verità. In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi invitiamo a seguire tuttotek.it per rimanere sempre al passo con tutte le news dedicate ai vostri film e serie TV preferiti.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.