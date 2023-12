BIOSTAR presenta la nuova scheda madre B650MT con processore AMD Ryzen5 Pro7645

BIOSTAR presenta la soluzione aziendale definitiva, ovvero la combinazione di scheda madre B650MT e processore AMD Ryzen5 Pro7645

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, presenta oggi la scheda madre B650MT. Questa è dotata di processore AMD Ryzen 5 PRO 7645, la migliore configurazione per workstation ideale per utenti di uffici e aziende.

La scheda madre BIOSTAR B650MT offre prestazioni, efficienza e sicurezza eccezionali per soddisfare le esigenze del moderno ambiente di lavoro. Con il supporto di un massimo di 96 GB di memoria DDR5, garantisce un multitasking continuo e un’eccezionale reattività del sistema. Offrendo una soluzione di archiviazione versatile con uno slot M.2 e quattro porte SATA III, questa scheda madre garantisce un accesso fulmineo ai dati e un’ampia capacità di archiviazione. Le caratteristiche distintive di BIOSTAR, tra cui Super Durable Solid Caps, Super Durable Inductor e Super Hyper PWM, garantiscono un sistema affidabile e duraturo.

Dettagli sulla nuova scheda madre BIOSTAR B650MT

Il processore AMD Ryzen 5 PRO 7645 offre un’interessante combinazione di prestazioni di alto livello, funzioni di sicurezza all’avanguardia ed efficienza energetica. Aspetti che lo rendono un prodotto eccellente per il settore aziendale moderno. Alimentato dall’innovativa architettura AMD Zen 4, questo processore desktop è dotato di grafica AMD Radeon integrata, che semplifica le attività di integrazione, gestione e amministrazione. Con sei core e dodici thread, la velocità di clock raggiunge i 5,1 GHz, rendendolo ideale per il multitasking e le attività più impegnative.

L’ultimo processore AMD Ryzen 5 PRO 7645, abbinato alla scheda madre B650MT di BIOSTAR, forma un duo eccezionale pensato per l’uso aziendale. Le robuste funzioni di sicurezza e le prestazioni avanzate del processore assicurano un ambiente informatico altamente funzionale e sicuro, ben equipaggiato per difendersi dalle minacce informatiche attuali e future. Nel frattempo, la scheda madre di BIOSTAR offre una stabilità hardware avanzata e un’alimentazione di fama mondiale.

Con l’ultimo processore AMD Ryzen 5 PRO 7645, la scheda madre B650MT di BIOSTAR costituisce una piattaforma ideale per l’uso professionale e occasionale. Garantendo una piattaforma affidabile ed efficiente per le operazioni aziendali a lungo termine. Insieme, creano una sinergia che aumenta la produttività e fornisce la tranquillità di sapere che i dati e le attività sensibili sono ben protetti. Rendendo questa combinazione la scelta ideale per le aziende che cercano sia prestazioni che sicurezza.

Caratteristiche

La scheda madre B650MT e il processore Ryzen 5 PRO 7645 si integrano perfettamente in ambienti aziendali e lavorativi versatili. Grazie alle sue robuste caratteristiche, è la scelta ideale per i professionisti che cercano una soluzione informatica versatile ed efficiente. Grazie alla GPU integrata nel processore e al supporto impeccabile della scheda madre per l’hardware più recente, questa coppia dinamica si distingue come una delle scelte migliori del mercato.

Sia che si tratti di attività lavorative impegnative o di attività ricreative, questa combinazione è altamente raccomandata come la scelta migliore che garantisce un elevato livello di prestazioni, efficienza e versatilità. In grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti moderni.

