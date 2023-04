BIOSTAR presenta la nuova scheda madre B650MP-E PRO. Considerata la migliore scheda madre per tutti gli utenti business

BIOSTAR (qui per maggiori info sull’azienda) è un produttore leader nel settore delle schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione. Quest’oggi annuncia il lancio della nuovissima scheda madre B650MP-E PRO, progettata per soddisfare le esigenze degli utenti domestici, degli uffici e delle aziende. La scheda madre B650MP-E PRO supporta i più recenti processori della serie AMD Ryzen 7000 con architettura AMD B650 a singolo chip. Rappresentando una scelta eccellente per gli utenti che richiedono prestazioni e stabilità elevate. Supporta 4-DIMM di memoria DDR5 fino a 128GB, PCIe 4.0 e PCIe M.2 4.0 (64Gb/s) per una velocità di trasferimento dati fulminea.

Dettagli sulla nuova scheda madre B650MP-E PRO di BIOSTAR

Caratteristiche di livello superiore e prestazioni di calcolo eccezionali! La scheda madre B650MP-E PRO incorpora tecnologie avanzate, come: A.I FAN, CPU OPT Header, 55A Dr. MOS, Debug LED, Digital PWM, LED ROCK ZONE, VIVID LED DJ con RGB Sync e 2.5Guard. Queste caratteristiche assicurano efficienza e prestazioni superiori, consentendo agli utenti di ottimizzare le proprie esigenze informatiche al livello successivo. Inoltre, il pulsante SMART BIOS UPDATE e la porta USB garantiscono aggiornamenti del BIOS senza problemi, assicurando un funzionamento affidabile e privo di errori.

Caratteristiche

La scheda madre B650MP-E PRO vanta una Display Port, una porta HDMI e un’ampia gamma di porte USB nell’I/O posteriore. Queste caratteristiche la rendono una scelta ideale per l’intrattenimento domestico e il consumo di contenuti. Soprattutto grazie alle sue opzioni di connettività superiori, che offrono un’esperienza audio e video senza soluzione di continuità. In conclusione, la scheda madre B650MP-E PRO di BIOSTAR si rivolge a una vasta gamma di utenti. Dagli impiegati all’home entertainment, dai creatori di contenuti alle aziende. La sua tecnologia all’avanguardia, l’efficienza superiore e la stabilità la rendono la scelta ideale per chi desidera un’elaborazione di alta qualità su richiesta.

E voi ? Cosa ne pensate di questo nuova scheda madre B650MP-E PRO di BIOSTAR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).