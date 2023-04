FIFA 23: iniziano le votazioni per la squadra della stagione

Da oggi iniziano iniziano finalmente le votazioni per la migliore squadra della stagione della Premier League di FIFA 23

FIFA 23 è un gioco per gli amanti del calcio e questo Electronic Arts lo sa davvero molto bene. Il gioco infatti spesso da vita a degli eventi o delle celebrazioni legate al mondo calcistico e da oggi ne parte finalmente una molto importante. Fino a giovedì 20 aprile infatti si terranno le votazioni per la migliore squadra della stagione della Premier League di FIFA 23!

Partecipate alle votazioni per votare i vostri giocatori preferiti di FIFA 23!

A partire dalle 19 di lunedì 17 aprile fino alla stessa ora di giovedì 20 aprile tutti i fan di FIFA 23 avranno la possibilità di partecipare alle votazioni per la migliore squadra della stagione della Premier League. Per votare vi basterà andare sul sito ufficiale di EA e qui sotto potrete trovare tutti i giocatori inclusi nella votazione:

Attaccanti Miguel Almirón (Newcastle United) Gabriel Martinelli (Arsenal) Jack Grealish (Manchester City) Erling Haaland (Manchester City) Kai Havertz (Chelsea) Harry Kane (Tottenham Hotspur) Riyad Mahrez (Manchester City) Darwin Núñez (Liverpool) Marcus Rashford (Manchester United) Bukayo Saka (Arsenal) Mohamed Salah (Liverpool) Ollie Watkins (Aston Villa)

Centrocampisti Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) Bruno Guimarães (Newcastle United) Casemiro (Manchester United) Kevin De Bruyne (Manchester City) Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) Alexis Mac Allister (Brighton) James Maddison (Leicester City) Solly March (Brighton) Kaoru Mitoma (Brighton) Martin Ødegaard (Arsenal) João Palhinha (Fulham) Rodri (Manchester City)



Difensori Sven Botman (Newcastle United) Gabriel (Arsenal) Lisandro Martínez (Manchester United) Ben Mee (Brentford) Christian Romero (Tottenham Hotspur) Rúben Dias (Manchester City) William Saliba (Arsenal) Luke Shaw (Manchester United) Thiago Silva (Chelsea) Kieran Trippier (Newcastle United) Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

Portieri Alisson (Liverpool) Kepa Arrizabalaga (Chelsea) Bernd Leno (Fulham) Nick Pope (Newcastle United) Aaron Ramsdale (Arsenal)



FIFA 23 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.