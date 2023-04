Biostar A620MP-E PRO: la nuova scheda madre AMD dell’azienda

Biostar annuncia l’uscita della sua nuova scheda madre, la A620MP-E PRO, l’ammiraglia per lavoro casalingo e uso d’ufficio, scopriamola

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, annuncia oggi la nuovissima scheda madre A620MP-E PRO, progettata per offrire prestazioni e stabilità di alta qualità per l’uso in ufficio e a casa. La A620MP-E PRO è la più recente scheda madre con fattore di forma micro-ATX di BIOSTAR, dotata di una tecnologia all’avanguardia che offre prestazioni e stabilità eccezionali, progettata specificamente per supportare i processori AMD RyzenTM Serie 7000 con la più recente architettura single-chip AMD A620.

Le principali caratteristiche | Biostar A620MP-E PRO

Il suo design elegante e moderno mette in mostra la tecnologia BIOSTAR, come la tecnologia LED ROCK ZONE RGB, dotata di header LED RGB a 12 V e header LED ARGB a 5 V, che offre un’ampia gamma di opzioni di illuminazione colorata e il supporto per varie periferiche. Inoltre, VIVID LED DJ con RGB Sync consente agli utenti di personalizzare i colori del sistema e dei LED integrati per un’esperienza visiva superiore. Dotato di quattro slot di memoria DIMM DDR5 con una capacità massima di 128 GB, l’A620MP-E PRO supporta dual-channel DDR5 4800 / 5200 / 5400(OC) / 5600(OC) / 6000+(OC). Supporta inoltre USB 3.2 Gen1 e USB 2.0.

L’A620MP-E PRO utilizza la tecnologia Dr. MOS 55A per un overclocking fluido e prestazioni superiori. Inoltre, la scheda madre A620MP-E PRO è dotata di una protezione 2.5Guard che rafforza la stabilità elettrica, migliora la stabilità di Internet a casa e previene i danni causati da fulmini e sovratensioni. L’header OPT per CPU incluso consente agli utenti di collegare una vasta gamma di loop di raffreddamento a liquido che aiutano a mantenere il sistema sempre fresco.

La scheda madre A620MP-E PRO è dotata di una porta DisplayPort 1.2 e di una porta HDMI 1.4, che offrono agli utenti molteplici opzioni di connessione e di uscita audio e video di alta qualità. Inoltre, la scheda madre vanta una tecnologia audio superiore alimentata da un chipset audio ALC897, che garantisce agli utenti un’esperienza audiovisiva senza pari. Con l’aggiunta del supporto WiFi 6, la A620MP-E PRO è la scelta perfetta sia per il lavoro che per l’intrattenimento, offrendo prestazioni e stabilità eccezionali che soddisfano tutte le esigenze informatiche.

In conclusione, la scheda madre BIOSTAR A620MP-E PRO è una scheda madre con fattore di forma micro-ATX affidabile e di alta qualità, progettata per l’uso in ufficio e a casa. Offre prestazioni e stabilità eccezionali e la qualità superiore dei prodotti BIOSTAR. Cosa ne pensate di questa scheda? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.