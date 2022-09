be quiet! ecco la compatibilità con le CPU AMD Socket AM5

Be quiet! annuncia la compatibilità con le CPU AMD Socket AM5, di seguito in questo articolo l’elenco completo dei dissipatori compatibili con Ryzen-7000

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, dichiara che tutti i suoi dissipatori per CPU, compatibili con AM4 con montaggio dall’alto sono compatibili con il Socket AM5 recentemente introdotto da AMD per i processori Ryzen 7000. Grazie agli sforzi di AMD per mantenere le stesse dimensioni tra i socket AM4 e AM5, non è necessario un kit di conversione.

I modelli di punta Ryzen 9 7950X e Ryzen 9 7900X, richiedono una soluzione di raffreddamento ad alte prestazioni, come il dissipatore ad acqua be quiet! Silent Loop 2 da 360 mm o Silent Loop 2 da 280 mm.

Per Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X, be quiet! consiglia qualsiasi dissipatore ad acqua o ad aria, compatibile con AM5, ad eccezione di Pure Rock Slim 2 e Shadow Rock LP. Va notato che le superfici di raffreddamento più grandi lasciano più spazio all’overclocking o all’uso in case con flusso d’aria limitato, quindi in caso di dubbio gli utenti dovrebbero optare per un dissipatore per CPU più grande.

Elenco completo dei raffreddatori consigliati per il socket AM5

L’elenco completo dei raffreddatori be quiet! consigliati per il socket AM5 comprende:

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock TF 2

Dark Rock Slim

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2 FX

Pure Rock 2

Pure Rock Slim 2

Silent Loop 2

Pure Loop 2 FX

Pure Loop

