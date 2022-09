Usare l’iPhone come webcam? Con FineCam si può!

Avete mai pensato di utilizzare il vostro iPhone come webcam? Grazie al software FineCam non è solo possibile, ma anche semplicissimo. Vediamo come!

Come è noto gli iPhone offrono una qualità delle fotocamera tra le più elevate. Soprattutto i video sfoggiano una qualità elevatissima ed è un peccato non poter sfruttare questa estrema qualità durante le videocall o le live streaming. Infatti molto spesso le camere integrate nei laptop sono di bassissima qualità. Grazie a FineCam, senza spendere un capitale, potremo avere una webcam di qualità elevatissima grazie al nostro iPhone.

FineCam: usare l’iPhone come webcam

La fotocamere di iPhone offre una qualità irraggiungibile da qualsiasi webcam integrata nei laptop e dalla maggior parte delle webcam esterne. Possiamo contare su video in FHD e 4K a 60 fps con possibilità di realizzare riprese in HDR e con ottica grandangolare. Abbiamo quindi la possibilità da fare delle riprese ad alta risoluzione, fluide e con colori vividi. Inoltre è possibile collegare l’iPhone al PC sia tramite cavo (per una connessione più stabile), sia tramite Wi-Fi per non avere il limite del filo che è praticamente impossibile rimuovere nelle webcam. Potremo anche utilizzare contemporaneamente le fotocamere frontale e posteriore per creare in modo semplice effetti picture-in-picture.

Ecco che usare l’iPhone come webcam diventa veramente un’opportunità da non perdere.

Come funziona

Usare FineCam è semplicissimi e richiede pochi semplici passaggi:

Scaricare l’app FineCam dell’App Store. Installare FineCam per PC Windows o per macOS Connettere l’iPhone via USB oppure connetterlo alla stessa rete Wi-Fi del PC. Avviare le due app sui dispositivi. Nel client desktop sul vostro PC, cliccare su su “+” e premere sui tre puntini e selezionare “fotocamera del telefono”. Tutti i dispositivi mobili disponibili verranno elencati. Seleziona il telefono che desideri utilizzare come webcam. Sull’iPhone selezionato accettare la connessione. Potete ripetere i passaggi 2,3 e 4 per aggiungere più dispositivi.

Semplicissimo e davvero funzionale. Grazie alla qualità della fotocamera di iPhone e alla facilità d’uso di questa applicazione potremo ottenere una potentissima webcam senza fili col minimo sforzo. Oltre che servire per meeting online utili ai professionisti, anche i creator potranno sfruttare la qualità delle fotocamere di iPhone per le loro dirette streaming. Inoltre l’app offre anche dei controlli di base per migliorare la qualità del video come la gestione del bilanciamento del bianco o della saturazione.

Insomma, si tratta sicuramente da uno strumento preziosissimo, l’unico difetto è che non è ancora disponibile per smartphone Android! Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!