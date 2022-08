AOC annuncia i nuovi monitor della serie V5, perfetti per lo smart working o gli studenti che desiderano aggiornare lo schermo del proprio ufficio casalingo con stile

AOC annuncia i nuovi monitor della serie V5, perfetti per lo smart working o gli studenti che desiderano aggiornare lo schermo del proprio ufficio casalingo con stile. I modelli V5 senza bordi su 3 lati offrono un display sottile ed elegante con un ingombro minimo e funzionalità avanzate come la connettività USB-C con Power Delivery da 65W.

Caratterizzati da risoluzioni Full HD e QHD e con dimensioni che vanno da 24″/60,4 cm (24V5C, 24V5CE) a 27″/68,6 cm (27V5C, 27V5CE, Q27V5C) e fino a 31,5″/80 cm Q32V5CE.

Un design fresco

In un mondo dove il lavoro da casa sarà la normalità, molti hanno capito che lavorare solo con lo schermo del portatile non è né salutare né comodo. Questo cambio di prospettive ha fatto sì che in tante case venga allestito un angolo ufficio con un monitor e una tastiera/mouse dedicati. Spesso lo spazio è condizionato da monitor ingombranti e cavi disordinati, compromettendo gli aspetti del design e del benessere.

La serie V5 è ora in grado di valorizzare qualsiasi configurazione di home office. L’aspetto della serie V5 è accattivante ma sobrio allo stesso tempo: è disponibile in nero con un design senza bordi su tre lati, con una cornice molto stretta nella parte inferiore e una base sottilissima (12,1 mm), con opzioni di supporto regolabili in altezza (V5C) o più semplici (V5CE) con diversi livelli di inclinazione. I modelli V5C offrono numerose disposizioni in termini di inclinazione, rotazione (90°) e regolazione dell’altezza di 130 mm, per un utilizzo ergonomico in ambienti di lavoro o di intrattenimento.

V per Versatilità

La versatilità è il cuore della serie V5: Tutti i modelli sono dotati di un hub USB 3.2 a 4 porte e di un connettore USB-C con Power Delivery da 65W. Gli studenti che portano a casa i loro tablet/laptop, o gli utenti WFH flessibili che portano a casa il loro laptop per continuare a lavorare alla scrivania, possono semplicemente collegare i loro dispositivi per estendere il display sui monitor con un singolo cavo USB-C. La connessione USB-C alimenterà e caricherà il dispositivo trasferendo contemporaneamente il segnale del display e offrendo l’accesso ad altri dispositivi sull’hub USB integrato.

Elegante all’esterno, ricco all’interno

L’affidabile DNA dell’esperienza di AOC nel campo dei display è ovviamente presente nella serie V5. L’ampio gamut (con 120% sRGB o superiore, 90% DCI-P3 o superiore) e l’accuratezza dei colori dei pannelli IPS (per 24″ e 27″) o VA (per 32″) danno vita alle immagini con colori brillanti, tonalità vivaci e sfumature naturali.

La frequenza di aggiornamento di 75 Hz supera i 60 Hz dei normali modelli da ufficio, mentre il tempo di risposta GtG di 4 ms e il supporto AMD FreeSync rendono la serie V5 adatta alle sessioni di gioco occasionali dopo le ore di lavoro. Gli altoparlanti integrati (3Wx2 e 5Wx2 per il Q32V5CE) e il jack per le cuffie completano il pacchetto per qualsiasi scopo di intrattenimento.

Equipaggiati con pannelli IPS

Dotati di pannelli IPS con risoluzione Full HD (1920×1080), i modelli compatti 24″ 24V5C e 24V5CE si adattano facilmente anche alle scrivanie più piccole.

Nella fascia dei 27 pollici, AOC offre anche tre modelli con pannelli IPS, i modelli Full HD 27V5C e 27V5CE, o il Q27V5C con risoluzione QHD (2560×1440). Il Q27V5C, che oggi rappresenta il top di gamma in termini di dimensioni e risoluzione, offre un passo avanti in termini di nitidezza e chiarezza, offrendo una migliore superficie dello schermo.

Il modello più grande della serie, il Q32V5CE, offre un pannello VA da 31,5″ senza cornice su tre lati con risoluzione QHD (2560×1440). Coprendo un’ampia percentuale del campo visivo dell’utente con un ingombro ridotto, il Q32V5CE è adatto agli utenti che necessitano di un’ampia superficie dello schermo in uno spazio ristretto. Il supporto del Q32V5CE offre una regolazione dell’inclinazione di -5/23°, ma supporta anche l’opzione di montaggio VESA come gli altri modelli, consentendo l’uso di bracci per monitor.

Con un rapporto di contrasto di 3000:1 grazie al pannello VA, guardare film dai servizi di streaming o giocare occasionalmente su questo grande schermo diventerà un piacevole passatempo per molti dopo il lavoro.

Prezzi e disponibilità

Gli AOC 24V5C, 24V5CE, 27V5C, 27V5CE, Q27V5C e Q32V5CE sono disponibili ed acquistabili ai seguenti prezzi consigliati:

24V5C: €269,00

24V5CE: €239,00

27V5C: €299,00

27V5CE: €279,00

Q27V5C: €379,00

Q32V5CE: €399,00

Cosa ne pensate di questo nuovo monitor USB-C della serie V5 di AOC? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.