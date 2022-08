AMD: risultati finanziari record per il secondo trimestre 2022

L’azienda AMD quest’oggi ha reso pubblici i propri risultati finanziari da record relativi al secondo trimestre 2022

AMD (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha annunciato oggi un fatturato per il secondo trimestre del 2022 di 6,6 miliardi di dollari, margine lordo del 46%. Utile operativo di 526 milioni di dollari, margine operativo dell’8%, utile netto di 447 milioni di dollari e utile diluito per azione di 0,27 dollari. Su base non GAAP, il margine lordo era del 54%, l’utile operativo era di 2,0 miliardi di dolalri, il margine operativo era del 30%, l’utile netto era di 1,7 miliardi di dollari e l’utile diluito per azione era di 1,05.

Dichiarazioni in merito ai risultati finanziari da record di AMD del 2022

Abbiamo realizzato il nostro ottavo trimestre consecutivo di ricavi record sulla base della nostra solida esecuzione e dell’ampliamento del portafoglio di prodotti,

ha affermato Lisa Su, presidente e CEO di AMD. Che ha poi continuato affermando:

Ciascuno dei nostri segmenti è cresciuto in modo significativo anno su anno, guidato da un aumento delle vendite del nostro data center e dei prodotti embedded. Vediamo una crescita continua nella seconda metà dell’anno evidenziata dalle nostre spedizioni di prodotti a 5 nm di prossima generazione e supportata dalla nostra diversificazione modello di business.

Riepilogo finanziario del secondo trimestre 2022

I ricavi di 6,6 miliardi di dollari sono aumentati del 70% anno su anno trainati dalla crescita in tutti i segmenti e dall’inclusione dei ricavi di Xilinx. Hanno avuto un margine lordo è stato del 46%, con una diminuzione di 2 punti percentuali su base annui. Principalmente a causa dell’ammortamento delle attività immateriali associate all’acquisizione di Xilinx. Mentre il margine lordo non GAAP è stato del 54%, con un aumento di 6 punti percentuali su base annua. Quest’ultimo dovuto principalmente ai maggiori ricavi del segmento Data Center e Embedded. Il reddito operativo è stato di 526 milioni di dollari, ovvero l’8% dei ricavi, rispetto agli 831 milioni di dollari o il 22% di un anno fa. Questo principalmente a causa dell’ammortamento delle attività immateriali associate all’acquisizione di Xilinx. Il reddito operativo record non GAAP è stato di 2,0 miliardi di dollari, o il 30% delle entrate, rispetto a 924 milioni di dollari o il 24% di un anno fa. Ciò principalmente a causa di maggiori entrate e profitto lordo.

AMD risultati record 2022 anche per l’utile

L’utile netto è stato di 447 milioni di dollari rispetto ai 710 milioni di un anno fa principalmente a causa del minor reddito operativo. Un utile netto record non GAAP è stato di 1,7 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 778 milioni di dollari di un anno fa. Principalmente a causa dell’aumento del reddito operativo. L’utile diluito per azione è stato di 0,27 rispetto a 0,58 di un anno fa, principalmente a causa del minor reddito netto. Un utile diluito per azione non GAAP è stato di 1,05 rispetto a 0,63 di un anno fa, principalmente a causa dell’aumento dell’utile netto. La liquidità, i mezzi equivalenti e gli investimenti a breve termine erano di 6,0 miliardi alla fine del trimestre e il debito era di 2,8 miliardi. AMD ha riacquistato 920 milioni di azioni ordinarie durante il trimestre.

Riepilogo finanziario del segmento trimestrale

AMD aveva precedentemente annunciato nuovi segmenti a partire dal secondo trimestre per allineare la rendicontazione finanziaria con il modo in cui AMD gestisce ora la propria attività nei mercati finali strategici.

Il segmento Data Center include CPU per server , GPU per data center , prodotti per data center Pensando e Xilinx .

, , prodotti per data center . Invece, il segmento client include processori e chipset per PC desktop e notebook .

. Il segmento dei giochi include processori grafici discreti e prodotti per console di gioco semi-personalizzati.

discreti e prodotti per console di gioco semi-personalizzati. Mentre il segmento embedded include prodotti embedded AMD e Xilinx.

I risultati del periodo precedente sono stati uniformati ai nuovi segmenti di rendicontazione a fini comparativi. Il fatturato del segmento Data Center è stato di 1,5 miliardi di dollari, in crescita dell’83% anno su anno grazie alle forti vendite di processori per server EPYC. Reddito operativo di 472 milioni di dollari, ovvero il 32% delle entrate, rispetto a 204 milioni di dollari o il 25% di un anno fa. Il miglioramento del reddito operativo è stato principalmente determinato da maggiori ricavi, parzialmente compensati da maggiori costi operativi.

AMD risultati record 2022 per il segmento clienti

Il fatturato del segmento clienti è stato di 2,2 miliardi di dollari, in crescita del 25% anno su anno grazie alle vendite di processori mobili Ryzen. L’ASP dei processori client è aumentato anno dopo anno grazie a un mix più ricco di vendite di processori mobili Ryzen. Il reddito operativo è stato di 676 milioni di dollari, ovvero il 32% dei ricavi, rispetto ai 538 milioni di dollari o il 31% di un anno fa. Questo miglioramento del reddito operativo è stato principalmente determinato da maggiori ricavi, parzialmente compensati da maggiori costi operativi.

Segmento gaming

Il fatturato del segmento gaming è stato di 1,7 miliardi di dollari, in crescita del 32% anno su anno grazie all’aumento delle vendite di prodotti semi-custom, parzialmente compensato da un calo dei ricavi della grafica per giochi. Eeddito operativo di 187 milioni di dollari, o l’11% delle entrate, rispetto a 175 milioni di dollari o il 14% di un anno fa. Questo miglioramento del reddito operativo è stato principalmente determinato da maggiori ricavi, parzialmente compensati da maggiori costi operativi. Il margine operativo è stato inferiore principalmente a causa delle minori entrate grafiche e delle maggiori spese operative.

Risultati per il segmento embedded

I ricavi del segmento embedded sono stati di 1,3 miliardi di dollari, in crescita del 2.228% anno su anno grazie all’inclusione dei ricavi embedded di Xilinx. L’utile operativo è stato di 641 milioni di dollari, ovvero il 51% dei ricavi, rispetto ai 6 milioni di dollari o l’11% di un anno fa. Utile operativo e il miglioramento del margine sono stati principalmente guidati dall’inclusione dei ricavi di Xilinx.

Tutte le altre perdite operative sono state di $ 1,5 miliardi rispetto a 92 milioni un anno fa a causa dell’ammortamento delle attività immateriali in gran parte associate all’acquisizione di Xilinx.

Principali PR recenti

Al suo Financial Analyst Day, AMD ha dettagliato le roadmap della leadership e un portafoglio di prodotti ampliat. Ciò per offrire la sua prossima fase di crescita nel mercato stimato di 300 miliardi di dollari per soluzioni di calcolo adattivo e ad alte prestazioni. Tra questi abbiamo:

Nuovi dettagli sull’architettura core “Zen 4”, che dovrebbe fornire significativi miglioramenti delle prestazioni e dell’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente.

Il core “ Zen 5 ” previsto per il 2024, costruito da zero per estendere la leadership in termini di prestazioni ed efficienza su un’ampia gamma di carichi di lavoro.

” previsto per il 2024, costruito da zero per estendere la leadership in termini di prestazioni ed efficienza su un’ampia gamma di carichi di lavoro. Architettura grafica AMD CDNA 3 con stacking 3D, architettura Infinity di quarta generazione. Tecnologia AMD Infinity Cache di nuova generazione e memoria HBM in un unico pacchetto. Per alimentare quelle che dovrebbero essere le prime APU per data center al mondo, gli acceleratori AMD Instinct MI300.

con stacking 3D, architettura Infinity di quarta generazione. Tecnologia AMD Infinity Cache di nuova generazione e memoria HBM in un unico pacchetto. Per alimentare quelle che dovrebbero essere le prime APU per data center al mondo, gli acceleratori AMD Instinct MI300. L’ architettura grafica di nuova generazione AMD RDNA 3 dovrebbe fornire oltre il 50% in più di prestazioni per watt rispetto alla generazione precedente.

dovrebbe fornire oltre il 50% in più di prestazioni per watt rispetto alla generazione precedente. Tecnologia AMD XDNA , l’architettura IP di base di Xilinx che consiste in tecnologie chiave tra cui il fabric FPGA e AI Engine (AIE). Che dovrebbe essere integrato nella gamma di prodotti AMD a partire dall’architettura “Zen 4” basata su “Phoenix Point” ” processori mobili previsti per il 2023.

, l’architettura IP di base di Xilinx che consiste in tecnologie chiave tra cui il fabric FPGA e AI Engine (AIE). Che dovrebbe essere integrato nella gamma di prodotti AMD a partire dall’architettura “Zen 4” basata su “Phoenix Point” ” processori mobili previsti per il 2023. Un portafoglio ampliato di CPU per data center, che include il primo processore AMD EPYC ottimizzato per le implementazioni di comunicazioni e edge intelligenti. Nome in codice “Siena”. Ed i processori “Bergamo”, che dovrebbero essere i processori per server con le prestazioni più elevate per il cloud native computing al loro lancio previsto per la prima metà del 2023.

Le acquisizioni

AMD ha completato l’acquisizione di Pensando Systems in una transazione del valore di circa 1,9 miliardi di dollari per espandere il portafoglio di prodotti per data center di AMD. Le DPU Pensando sono già distribuite su larga scala su clienti cloud e aziendali, tra cui Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud. Il supercomputer Frontier, alimentato dalle CPU AMD EPYC e dagli acceleratori AMD Instinct, ha raggiunto un risultato pazzesco. Il primo posto nelle ultime classifiche delle prestazioni TOP500, GREEN500 e HPL-AI. Ed è stato il primo supercomputer a superare la barriera degli exaflop. Il settore HPC continua a mostrare una preferenza in rapida crescita per le soluzioni AMD, con un aumento del 95% anno su anno del numero di sistemi basati su AMD nell’elenco TOP500. Mentre il settore del cloud computing continua a mostrare una crescente preferenza per i prodotti AMD. Le macchine virtuali (VM) N2D e C2D di Google Cloud abilitano offerte di sicurezza avanzate con i processori AMD EPYC di terza generazione

Nuovi processori Ryzen serie 7000

Al COMPUTEX 2022, AMD ha fornito nuovi dettagli sui nuovi processori desktop Ryzen serie 7000, basati sull’architettura “Zen 4” a 5 nm, il cui lancio è previsto in autunno. La piattaforma AMD Socket AM5, che fornisce connettività avanzata per gli appassionati e i giocatori più esigenti. AMD ha annunciato anche le schede grafiche Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT, dotate di clock di gioco più veloci. Inoltre, possiedono una memoria GDDR6 più veloce e software e firmware migliorati rispetto ai prodotti della generazione precedente.

Prospettiva attuale di AMD dopo i risultati record 2022

Le dichiarazioni di prospettiva di AMD si basano sulle aspettative attuali. Le seguenti affermazioni sono previsionali e i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente a seconda delle condizioni di mercato e dei fattori indicati nella “Dichiarazione cautelativa”. Per il terzo trimestre del 2022, AMD prevede un fatturato di circa 6,7 ​​miliardi di dollari. Più o meno 200 milioni di dollari, un aumento di circa il 55% anno su anno guidato dalla crescita nei segmenti Data Center ed Embedded. AMD prevede che il margine lordo non GAAP sarà di circa il 54% nel terzo trimestre del 2022. Per l’intero anno 2022, AMD continua a prevedere un fatturato di circa 26,3 miliardi, più o meno 300 milioni. Un aumento di circa il 60% rispetto al 2021 guidato dalla crescita del Data Center.

