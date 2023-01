AMD Instinct MI300: cosa nasconde il nuovo Chiplet da 24 core

Lo abbiamo accennato negli articoli precedenti, ed è stato protagonista del CES 2023, è il nuovo AMD Instinct MI300, un complesso Chiplet in cui al suo interno è presente un architettura molto elaborata che aprirà nuovi orizzonti lato Server e non solo.

Si basa su architettura Zen 4 e CDNA 3, “fuse” insieme. Un singolo chip che, a sua volta su un singolo package offre ben 128 GB di memoria di tipo HBM3 e che potremo vedere nella seconda metà del 2023. Segue una slide che riassume le caratteristiche principali.

Il nuovo processore sarà destinato al mondo dei datacenter e dei supercomputer, come è logico immaginare, ma nasce da una combinazione di core x86, con GPU e memoria su un singolo package. Il nuovo AMD Instinct MI300, come ampiamente durante la presentazione il CEO Lisa Su ha spiegato, è costituito da una struttura di nove chiplet a 5 nanometriimpilati, e realizzati tramite stacking 3D sopra quattro chiplet, tutti realizzati a 6 nanometri. Inoltre, abbiamo affiancati 128 GB di memoria di tipo HBM3, aspetto che permette al chip di funzionare senza ricorrere a memoria DRAM esterna. Il nuovo Instinct MI300 si basa su 146 miliardi di transistor ed è il prodotto di AMD più complesso di sempre.

Queste sono state le parole di Lisa Su, durante la conferenza;

Per mettere il tutto in prospettiva, durante le vacanze si è parlato molto di ChatGPT e di cosa si può fare con questi grandi modelli linguistici. Questi modelli impiegano mesi per addestrarsi su migliaia di GPU che consumano milioni di dollari di elettricità. MI300 può ridurre i tempi di addestramento di questi modelli da mesi a settimane, con costi energetici notevolmente inferiori. E, cosa più importante, può anche supportare modelli molto, molto più grandi che potranno essere usati per servizi di intelligenza artificiale ancora più avanzati e potenti in futuro