Acer for Education: vittoria al Channel Awards 2022

Impegno che si riscontra non solo nella qualità e nell’affidabilità dei prodotti, progettati e realizzati per rispondere pienamente alle esigenze degli studenti e degli insegnanti. Ma anche e soprattutto nelle soluzioni software a corredo e nei programmi di formazione e di coinvolgimento del corpo docente. Tra questi possiamo citare Acer Academy che offre ai docenti sia l’accesso a contenuti all’avanguardia. Ciò per poter migliorare la gestione e la produttività delle classi. Inoltre offre anche la possibilità di potersi confrontare con esperienze positive di altre realtà scolastiche. La nostra offerta include anche importanti collaborazioni con società che si occupano di formazione con lo scopo di promuovere la diffusione delle competenze tecnologiche dei docenti e dei ragazzi.

Con entusiasmo abbiamo ricevuto questo riconoscimento, che ci è stato dato dai nostri partner di canale e ricopre per noi grande importanza. Questo perché dimostra l’impegno costante e continuo della nostra azienda, degli operatori stessi e dell’intero ecosistema nel portare le tecnologie in evoluzione all’interno del mondo scolastico. Così da poter promuovere esperienze formative significative, stimolanti e inclusive,

In occasione degli Italian Channel Awards 2022, tenutesi il 21 Marzo 2023 a “La Pista” di Lainate, Acer for Education ha ricevuto l’award quale “Miglior vendor di soluzioni per l’Education” . Il premio dedicato agli operatori del canale ICT italiano giunge alla sua nona edizione. Anche quest’anno sono state premiate le eccellenze nazionali che, nel corso del 2022, hanno rappresentato il meglio dell’ecosistema del canale ICT.

Acer for Education insignita dell’Italian Channel Awards 2022 quale migliore brand di soluzioni per l’Education

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)