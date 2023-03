Counter Strike 2 è stato annunciato ufficialmente!

Valve ha annunciato a sorpresa Counter Strike 2, un nuovo upgrade gratuito per CS:GO che sarà pubblicato nel corso di questa estate

Se siete dei fan degli FPS o dei giocatori PC, di sicuro conoscerete molto bene Counter Strike. Questa serie di sparatutto in prima persona targati Valve è nata negli ormai lontani anni 2000 e ad oggi il titolo più giocato è sicuramente CS:GO.

Nonostante conti ancora oggi una player base molto attiva, CS:GO è un titolo del 2012 e ovviamente il peso degli anni inizia a sentirsi anche per lui. Ormai è da un po’ di tempo che circolano delle voci relative ad un ammodernamento di questo capitolo e sorprendentemente da pochissimo è arrivata una conferma ufficiale. Recentemente infatti Valve ha annunciato Counter Strike 2, un grande upgrade gratuito di CS:GO che sarà giocabile da questa estate.

Counter Strike 2 porterà tante novità e cambiamenti ai giocatori di CS:GO

Counter Strike 2 sarà un grande aggiornamento di CS:GO che andrà a modificare e migliorare diversi aspetti del gioco. Innanzitutto Valve ha dichiarato che il gioco utilizzerà il Source Engine 2, un nuovo motore grafico che ovviamente porterà tanti miglioramenti visivi, ma anche tecnici. La compagnia infatti ha dichiarato che in Counter Strike 2 i giocatori potranno godere di un sistema di movimento e di shooting molto più responsivo che vi permetterà di essere accurati al massimo a prescindere dal vostro tick rate.

Valve inoltre ha anticipato anche alcune delle novità di gameplay che saranno presenti in CS2. Ad esempio ora le granate potranno interagire con altri eventi di gioco e le esplosioni si espanderanno in maniera più naturale negli ambienti. I più grandi cambiamenti però saranno sicuramente quelli legati alle mappe, dato che a quanto pare sono state tutte completamente ricostruite da zero.

Per fortuna per scoprire tutte queste novità basterà aspettare l’estate del 2023, ma alcuni utenti selezionati potrebbero addirittura avere modo di provarle molto prima. I giocatori più accaniti di CS:GO infatti potrebbero ricevere già da oggi un invito in-game che permetterà loro di accedere ad una versione di test limitata di Counter Strike 2.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.