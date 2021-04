Migliori giochi in Realtà Aumentata iOS e Android | Aprile 2021

Videogiochi: ecco la nostra guida sui migliori giochi in Realtà Aumentata, attualmente disponibili su iOS e Android!

I giochi in Realtà Aumentata sono diventati estremamente popolari in questi ultimi mesi. I giochi AR vi permettono di combattere gli alieni, catturare creature fantastiche, difendere regni immensi ma che entrano in una stanza. E tutto questo è possibile senza auricolari super costosi e accessori complicati: è necessario solo uno smartphone, un tablet una console abilitata per AR, e il gioco è fatto (letteralmente)!

Ecco qualche altra informazione per scoprire questo mondo

Esattamente come i videogiochi “normali”, anche quelli in Realtà Aumentata si suddividono in diversi generi. I giochi di avventura sono il genere più popolare nel mondo dei giochi AR: grazie alla geolocalizzazione, la vostra posizione nel mondo reale diventa l’ambiente di gioco, unendovi una trama unica, creature fantastiche e missioni incredibili. Con uno smartphone abilitato al GPS, il giocatore può muoversi nel mondo reale svolgendo le missioni più incredibili.

Se siete appassionati di sport vi piacerà sicuramente la possibilità di vivere la vostra passione anche in Realtà Aumentata: potrete giocare a basket, fare trekking o dare un po’ di adrenalina al jogging del mattino. Se siete giocatori dai nervi saldi, invece, perché non vivere un’avventura horror tra le mura della vostra casa? Presenze misteriose, zombie e altre creature da incubo sono pronti a invadere la vostra dimora o le strade della vostra città.

Guida ai migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Questo mese vi proponiamo un elenco di fantastici mobile games in Realtà Aumentata che potrete trovare su iOS e Android. Quale diventerà il vostro preferito? Scopritelo in questa guida!

Pokémon GO – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis al download con acquisti in-app

Inevitabile iniziare il nostro elenco con questo titolo. Questo è il leggendario progetto Niantic che ha portato i giochi in Realtà Aumentata all’attenzione del grande pubblico. La nostalgia dei giocatori ha permesso a Pokémon GO di battere diversi record e ottenere incredibili guadagni. Questo gioco AR ha il grande merito di aver fatto conoscere la Realtà Aumentata a milioni di persone, ed è ancora uno dei titoli più seguiti su mobile.

Pokémon GO porta il campo di battaglia nell’ambiente reale e sovrappone oggetti animati virtuali nelle vicinanze dell’utente. Milioni o forse miliardi di Pokémon sono stati catturati dal 2016 a oggi. E il divertimento continua.

The Walking Dead: Our World – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis al download con acquisti in-app

Se avete mai fantasticato di finire in un mondo invaso dagli zombi, questo gioco potrebbe fare al caso vostro. Il concetto di The Walking Dead: Our World è simile a Pokémon GO. Invece di creature carine, tuttavia, sparerete a degli zombi mangiatori di cervelli. Basato sul popolare programma TV e serie di fumetti, questo survival game in AR vi porterà a uscire ed esplorare per accumulare provviste, scoprire oggetti di valore e salvare i sopravvissuti.

Potrete sbloccare nuovi personaggi, ognuno dei quali con abilità e caratteristiche diverse. Inoltre, potrete collaborare con i vostri amici per sfide cooperative. The Walking Dead: Our World vi consente anche di registrare i momenti salienti delle missioni e condividerle sui social media.

My Tamagotchi Forever – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis al download con acquisti in-app

Un altro titolo per nostalgici! Anche questo titolo rispolvera una moda del passato: il Tamagotchi, il celeberrimo ovetto virtuale, che ripropone in una forma completamente nuova. Coloratissimo da guardare, con una grafica stilizzata iconica, ed estremamente facile da capire. L’obiettivo è quello di mantenere vivo e felice il vostro animaletto domestico nutrendolo, lavandolo, e mettendolo a nanna nei momenti giusti.

Questo gioco non è progettato per la complessità ed è veramente adatto a tutti. Detto questo, propone anche un buon livello di profondità includendo giochi arcade e molte opportunità per guadagnare denaro decorare il mondo di gioco. Un altro aspetto positivo di My Tamagotchi Forever è che le funzionalità AR non sono fondamentali per giocare l’intero gioco, quindi non sarà necessario agitare continuamente il telefono in aria, come con altri giochi.

Harry Potter: Wizards Unite – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Sempre creato da Niantic, questo è il nuovo gioco basato sulla fortunatissima serie di Harry Potter, e permette a tutti di sentirsi un po’ maghi e streghe. Il gioco è disponibile da pochissimo ma ha già milioni di download su Android e iOS, sebbene non sembri essere all’altezza di Pokémon GO.

Camminando nel mondo “babbano” vi capiterà di trovare anomalie magiche e sistemarle. La fotocamera del vostro telefono porterà nella vostra vita maghi, oggetti magici, creature e molto altro. Se siete fan di Harry Potter, questo gioco potrebbe essere l’esperienza che avete sempre desiderato. Avanzando di livello, guadagnerete dei premi che vi aiuteranno a salire di livello e a rafforzare la vostra bacchetta. Inoltre, potrete incontrare alcuni dei vostri personaggi preferiti di Harry Potter in AR!

A proposito di Harry Potter Wizards Unite, vi invito a leggere le nostre guide su: come ottenere energia gratis e Harry Potter: Wizards Unite, trucchi, consigli e info per iniziare!

Ingress Prime – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis al download con acquisti in-app

Un altro successo dello studio Niantic: questo gioco, rilasciato nel 2012, è ancora popolare tra i giocatori. Prima di tutto, a causa della trama accattivante. Degli scienziati hanno scoperto l’Energia oscura, che può influenzare il modo in cui pensiamo. Il gioco si divide in due fazioni. Gli Illuminati vogliono usare questa energia per controllare l’umanità, mentre la Resistenza mira a proteggerla. I giocatori devono scegliere la fazione a cui unirsi, e scoprire e catturare le fonti di energia che si trovano nelle loro città.

In Ingress tutto il mondo è gioco. Avventurarsi nella vostra città vi farà scoprire fonti di energia immaginabili, acquisire competenze e strumenti per la battaglia tra le fazioni. Il gioco è di portata globale, perciò potrete monitorare altri giocatori o parlare con loro tramite la mappa di intelligence. La trama cambia costantemente, fornendo numerosi indizi criptici, segnali e codici nascosti.

Jurassic World Alive – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis al download con acquisti in-app

A differenza di film come Jurassic Park, i dinosauri potrebbero non solcare mai più la Terra… ma se vi siete mai chiesti come sarebbe vederne uno nel tuo vicinato, questa è la soluzione ideale. Jurassic World Alive porta i dinosauri nel mondo reale usando la Realtà Aumentata. Impersonerete uno scienziato, e la vostra missione sarà quella di salvarli da una seconda estinzione.

Una volta che ne avrete collezionati a sufficienza, sbloccherete le arene e potrete sfidare altri giocatori con i vostri esemplari. Inoltre, avrete la possibilità di customizzare i vostri dinosauri e creare nuovi ibridi nella sezione Lab del gioco. Assomiglia molto a Pokémon GO, ma i dinosauri hanno un fascino che, forse, nemmeno i Pokémon possono eguagliare.

ARise – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: 0,99 € per il gioco completo

ARise è fantastico gioco costruito da zero per la realtà aumentata – ed è veramente sorprendente. Pensato per essere una sorta di versione AR di Monument Valley, il gioco vi mette alla guida di un mini centurione che dovrà superare sentieri tortuosi e architetture complesse.

Per superare i livelli avrete bisogno di veri e propri cambi di prospettiva. Dovrete spostarvi fisicamente e cambiare l’angolazione della telecamera per trovare il percorso corretto. Ci sono solo tre “episodi” disponibili al momento, ma lo sviluppatore ha promesso che altri sono in lavorazione e saranno rilasciati tramite aggiornamenti gratuiti nei prossimi mesi.

Nightenfell: Shared AR – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: 0,99 € per il gioco completo

Un nuovo multiplayer di Hookbang LLC che consente a voi e ai vostri amici di giocare insieme in un unico spazio. Nightenfell è un gioco sparatutto ricco di comete, incantesimi e indovinelli da risolvere. Può essere giocato in solitaria ma anche in compagnia: combinando le forze sarà possibili raggiungere i livelli di gioco più difficili!

Il titolo è semplice da giocare: l’obiettivo è sparare a delle comete virtuali che cadono dal cielo e difendere il vostro mondo. Per un maggiore divertimento potrete fare incantesimi, come fermare il tempo, collaborare con i vostri amici maghi o persino guarirli con funghi magici. Divertente in solitaria, folle in compagnia!

Zombies, Run! – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis al download con acquisti in-app

Ecco un gioco che renderà la vostra sessione di running un’avventura emozionante! Dovrete aiutare il protagonista (con il nome “Player 5”) a sopravvivere all’invasione di zombie in città. Intanto, nelle vostre cuffie trasmetteranno musica e dialoghi che vi immergeranno nella storia.

L’obiettivo principale è completare diverse missioni camminando o correndo, raccogliendo oggetti e sfuggendo agli zombi che vi inseguono. Sono state rilasciate diverse stagioni, perciò avrete sempre nuovi episodi a motivarvi durante le vostre corse!

dARk: Subject One – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis

dARk: Subject One è un breve gioco di avventura con una trama misteriosa che si snoderà nella vostra casa. “Strappate” la spaccatura ed entrate in un universo parallelo, dove diventerete il Soggetto # 03. La vostra missione è quella di ritrovare un collega scomparso, esplorare l’ignoto, trovare indizi e scoprire misteriosi segreti. Ma occorrerà un po’ di fortuna per tornare indietro…

Alcuni utenti ne hanno lodato le funzionalità AR e le immagini in stile VHS, confrontandolo con l’atmosfera di The Stranger Things. Molti lo hanno trovato anche inquietante. L’unica pecca è che, stando ad alcune segnalazioni, il gioco soffrirebbe di una cattiva localizzazione.

Knightfall – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis

Knightfall ha uno stile un po’ più “serio” rispetto ad alcuni suoi simili in Realtà Aumentata. Il tema portante sono le battaglie medievali, e vi ritroverete un’intera mappa interattiva in uno spazio a casa, in ufficio o in strada. Il gioco è un po’ complicato all’inizio, soprattutto perché avrete bisogno di uno spazio adatto per giocare; dopodiché, vi conquisterà con una serie di nemici sempre più forti.

Le meccaniche di per sé sono piuttosto semplici da imparare. Dovrete solo puntare e sparare, sia che si tratti di raffiche di frecce dai vostri arcieri, o più potenti catapulte. Non manca di difettucci, e probabilmente sarà necessario adattare la prospettiva al vostro smartphone. Inoltre è molto breve e sembra più un prototipo di quello che potrebbe diventare un gioco a tutti gli effetti, ma chissà, magari è proprio questo il suo destino.

Amon – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: 3,49 € per il gioco completo

Amon è un interessante puzzle game che sfrutta appieno le potenzialità della videocamera AR per creare trucchi ottici da risolvere. Vi verranno forniti pezzi scomposti di statue che dovrete cercare di mettere insieme. Una volta trovato l’allineamento corretto, vedrete la scultura nel suo massimo splendore.

L’inizio è semplice per farvi abituare alle meccaniche di gioco, ma man mano che supererete i vari livelli la difficoltà di esecuzione aumenterà. Non c’è limite di tempo né sarà necessario giocare con altre persone: questa è un’esperienza da affrontare con calma e in solitaria. Se amate l’arte e i puzzle, questo gioco vi conquisterà.

Quiver: 3D Coloring App – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis al download con acquisti in-app

Poiché gli smartphone sono strumenti pensati per gli adulti più che per i piccoli, non sorprende la scarsità di contenuti AR per i bambini. Per fortuna, Quiver è in grado di dare vita ai libri da colorare con immagini animate che scorrono direttamente dalle pagine. Sebbene l’app richieda pagine a colori stampate, gli utenti possono scaricare vari pacchetti di colorazione gratuiti sul sito Web di Quiver, ognuno dei quali comprende di tutto, da draghi sputafuoco a orsacchiotti coccolosi, a giganteschi dinosauri e cavalli selvaggi.

Una volta colorata, gli utenti devono semplicemente assicurarsi che l’intera pagina sia visibile nella periferica della fotocamera dello smartphone, consentendo così all’immagine di prendere vita con tanto di musica di accompagnamento. Una volta avviate, potrete guardare le animazioni da qualsiasi angolazione, mettere in pausa il contenuto, o anche ingrandire e rimpicciolire. Nonostante sia orientato ai bambini, non si può negare che sia affascinante per tutte le età.

Bonus. Geocaching – Migliori giochi in Realtà Aumentata su iOS e Android

Costo: gratis al download con acquisti in-app

Siamo arrivati all’eccezione della nostra lista: ecco il più grande “gioco” di caccia al tesoro del mondo. Geocaching possiede fan in quasi tutti i paesi del mondo e vi incoraggerà a esplorare i luoghi più nascosti del pianeta. Come funziona? Abbastanza semplice! Attraverso l’app riceverete le istruzioni su dove cercare un geocache. Può essere nell’edificio a fianco, o sulla cima di una montagna. Quando lo troverete, registrate la foto sulla app e nascondetela per i prossimi geocacher. Quanti tesori nascosti riuscirete a trovare?

Tra le varie features la app propone attività recenti e suggerimenti; mappa e bussola (le opzioni della mappa includono street, satellite e ibrido); geocache nelle vicinanze in tempo reale; messaggistica tra giocatori; impostazioni di navigazione e distanza e, infine, altre funzionalità in Geocaching Premium.

Buon divertimento!

Questa era la nostra guida dei migliori giochi in Realtà Aumentata attualmente su iOS e Android, ma siamo sicuri che presto dovremo aggiornarla con nuovi arrivi! La Realtà Aumentata ha il potenziale per rendere anche i giochi più semplici molto più coinvolgenti ed emozionanti. Quelli elencati in questa guida sono attualmente i migliori giochi disponibili, ma ci aspettiamo molto per il futuro. Microsoft, per esempio, ha recentemente annunciato Minecraft Earth, una nuova app mobile in Realtà Aumentata che porta l’iconico titolo nel mondo reale.

Avete giocato uno o più titoli? O secondo voi manca qualcosa in questo elenco? Raccontate nei commenti e restate con noi per le prossime novità sulla Realtà Aumentata per iOS e Android! Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.